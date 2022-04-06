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Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan mini şortlu pozunu paylaştı

06.04.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 programı ile adını duyuran Aleyna Çalışkan, Survivor 2022 All Star'da yer alan Batuhan Karacakaya ile yakalanmıştı. Çalışkan bu defa mini şortuyla gündeme geldi.

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan mini şortlu pozunu paylaştı

Survivor 2021'e Gönüllüler takımında yer alan Aleyna Çalışkan, programın sonlarına doğru Ünlüler takımına geçmişti. Şimdilerde cesur pozlarıyla gündeme gelen Çalışkan mini şortlu pozunu paylaştı.

ALEYNA ÇALIŞKAN MİNİ ŞORTLU POZUNU PAYLAŞTI

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Aleyna Çalışkan son zamanlarda Instagram pozlarıyla gündeme geliyor.

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan mini şortlu pozunu paylaştı

Mini şortuyla paylaşım yapan Çalışkan çok sayıda beğeni aldı.

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan mini şortlu pozunu paylaştı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde eğitim alan Çalışkan geçtiğimiz günlerde havuz başında dekolteli pozunu paylaşmıştı.

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan mini şortlu pozunu paylaştı

Yatak önünde paylaştığı bir diğer dekolteli pozu ise olay olmuştu.

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan mini şortlu pozunu paylaştı

12 yaşından beri sporla ilgilenen Aleyna Çalışkan 24 yaşındadır.

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan mini şortlu pozunu paylaştı

İkilinin sarmaş dolaş yakalanması konusunda Batuhan Karacakaya şu ifadeleri kullanmıştı: ''24 yaşındayım ve itiraf etmeliyim ki 2 tane çocuğum var. 16 yıldır da evliyim. Böyle fotoğraflarımın çıkması, beni gerçekten çok büyük bir zarara soktu. Bilmiyorum, bunun içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum? Bir fikri olan var mı? Ya şu zihniyetinizi değiştirin Allah aşkına! Şimdi de çocuklarımı almaya gidiyorum. Tamam mı?''

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Çalışkan mini şortlu pozunu paylaştı


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survivor
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