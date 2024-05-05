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  4. Çatalca'da şaşkına çeviren olay: 5 evi, havuzlarıyla birlikte çaldılar! Sahipleri ise şoke oldu

Çatalca'da şaşkına çeviren olay: 5 evi, havuzlarıyla birlikte çaldılar! Sahipleri ise şoke oldu

05.05.2024 16:20
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Çatalca’da 5 adet bungalov alan vatandaşların evleri, havuzlarıyla birlikte çalındı. Ev sahipleri, olaydan birkaç gün sonra bungalovlara gidince şoke oldu. Evlerinden geriye çakıl taşlarının kaldığı gören ev sahipleri, jandarmaya ihbarda bulundu. İddiaya göre, bungalovları inşa eden şahısla, bir ev sahibi arasındaki alacak verecek meselesinden dolayı alacaklı kişi evleri havuzlarıyla birlikte çaldı. Bungalovlardan geriye kalan çakıl taşlarının bulunduğu arazi havadan görüntülendi.

Çatalca'da şaşkına çeviren olay: 5 evi, havuzlarıyla birlikte çaldılar! Sahipleri ise şoke oldu

Olay, Çatalca Akalan Mahallesi’nde yapılan bir proje kapsamında 5 havuzlu bungalovda meydana geldi. Bungalovlar peyzaj düzenlemeleri yapıldıktan kısa süre sonra tatil sitesi modülüne göre planlanıp satıldı. Site içerisinde bulunan 5 komşu, evlerine eşyalarını yerleştirerek, bahçelerini kendilerine göre düzenledi. Bungalovlar, ev sahipleri tarafından hafta sonları ve boş vakitlerinde yazlık olarak kullanılmaya başlandı. İddiaya göre, bu 5 bungalovun sahiplerinden komşu Y.K.Y. isimli şahıs, siteyi yapan kişiyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Alacaklı olan Y.K.Y. bir gece, sitenin içerisindeki 5 bungalovu havuzuyla beraber çaldı.

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Ev sahipleri, olaydan birkaç gün sonra bungalovlara gidince şoke oldu.

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Evlerinden geriye çakıl taşlarının kaldığı gören ev sahipleri, jandarmaya ihbarda bulundu.

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Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin hırsızlıkla ilgili incelemelerine devam ederken, ev sahipleri karşı karşıya kaldıkları durumu izah etmekte zorluk yaşıyor.

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5 adet bungalovun çalışmasının ardından geriye kalan boş arazi havadan görüntülendi.

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“BURAYA VİNÇLER, KAMYONLAR GETİRMİŞLER VE BU ŞEKİLDE ÇALMIŞLAR”

Yaşadıkları durumu anlatan ev sahiplerinden Enis Onat, “Burayı ben yaklaşık 1 sene önce almıştım. Burası beş ev olan butik bir siteydi ve çok güzel bir konseptti. Bir gün komşularımızdan birisi beni arayarak evlerin söküldüğünü söyledi. Biz gelip baktığımızda havuzların tesisatlarına kadar çalındığını gördük. Biz bu evleri alırken en büyük nedeni kapı numarasının olmasıydı, kapı numarası olması demek resmi olması demekti. Nasıl sizin şehir içinde bir eviniz varsa, burayı da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Buraya vinçler, kamyonlar getirmişler ve bu şekilde çalmışlar. Bu işi yapanlardan birisi buradaki hissedarlardan biri. Biz kendisini bulduk. Bize evleri yapan kişiyle arasında maddi sıkıntı olduğunu söyledi. Biz şikayetçi olduk, inşallah hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Her geçen zamanda evlerimizin ve diğer eşyalarımızın yok olma olasılığının artması anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

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"GÖRDÜĞÜMDE ŞOK OLDUM, HİÇBİR ŞEY KALMAMIŞ"

Bir başka ev sahiplerinden olan Cahit Üçüncü ise, “Buradaki konutlardan birisinin sahibi bendim. Biz ilk duyduk ve satın aldık. Hoşumuza gitmişti. Bir site içerisinde çevre düzenlemesi yapılmış gayet güzel bir alandı. Biz diğer komşularımızla tanışmak için aradığımızda burada bir şey kalmadığını öğrendik. Ben gördüğümde şoke oldum, hiçbir şey kalmamış. Jandarmaya giderek şikayetçi olduk şu anda bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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