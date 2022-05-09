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Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik'in yıllar içindeki değişimi olay oldu! Estetiksiz hali şoke etti

09.05.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik'in yıllar içindeki değişimini görenler adeta şoka uğradı. 2019 yılında katıldığı Survivor yarışmasında ünlüler takımında yer alan Öykü Çelik'in estetiksiz halini görenler adeta gözlerine inanamadı. Değişimiyle göz kamaştıran güzel oyuncu sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik'in yıllar içindeki değişimi olay oldu! Estetiksiz hali şoke etti

2019 yılındaki katıldığı Survivor yarışmasında başarılı bir performans gösteren oyuncu Öykü Çelik'in yıllar içindeki değişimi adeta şoke etti. Estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline gelen güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

SURVİVOR'DA YARIŞMIŞTI!

2019 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla birçok kişinin takibine giren Öykü Çelik, o sene ünlüler takımında yarışarak başarılı bir performans sergilemişti.

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Yüzünün ve gözlerinin güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, oyunculuğa adım attığı ilk yıllarda Tolga Karel ile sevgiliydi.

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ESTETİKSİZ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Başarılı oyuncu Öykü Çelik'in ortaya çıkan fotoğrafları sonrası, yüzünün belli kısımlarını estetik yaptırdığı ortaya çıktı.

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Ünlü oyuncunun estetiksiz halini görenler ise adeta şoke oldu. Yıllar içinde bambaşka biri haline dönüşen Öykü Çelik, paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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Instagram hesabında 489 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

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Anahtar Kelimeler:
survivor Öykü Çelik
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