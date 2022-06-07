Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül şampiyon adaylarını açıkladı!

Survivor yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran boksör Sabriye Şengül, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Takipçileriyle soru-cevap yapan Şengül, "Sizce kim şampiyon olur?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.

ŞAMPİYONLUK ADAYLARINI AÇIKLADI

"Survivor'u izliyor musunuz? İzliyorsanız sizce kim şampiyon olur?" sorusuna Şengül, "Atakan, Nagihan ve Ogeday. Üçünden birinin şampiyon olmasını isterim." yanıtını verdi.

Survivor'da Adem Kılıççı ile dostluğuyla akıllara kazınan Şengül'ün, şampiyonluk adaylarına Kılıççı'nın adını yazmaması dikkat çekti.

POZLARIYLA OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde sarı bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Şengül, o pozuyla olay olmuştu.

Şengül'ün pozuna, "O nasıl bakış", "Göz kamaştırıyorsun" gibi yorumlar gelmişti.

Şengül son zamanlarda paylaştığı iddialı pozlarıyla göze çarpıyor.



