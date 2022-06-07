MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül şampiyon adaylarını açıkladı!

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül şampiyon adaylarını açıkladı!

07.06.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışma programına 2017 ve 2019 sezonlarında katılan Sabriye Şengül, programın dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Şimdilerde fenomenleri aratmayan sosyal medya pozlarıyla gündeme gelen Şengül, Survivor 2022 All Star sezonda şampiyon olmasını istediği yarışmacıları açıkladı.

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül şampiyon adaylarını açıkladı!

Survivor yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran boksör Sabriye Şengül, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Takipçileriyle soru-cevap yapan Şengül, "Sizce kim şampiyon olur?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.

ŞAMPİYONLUK ADAYLARINI AÇIKLADI

"Survivor'u izliyor musunuz? İzliyorsanız sizce kim şampiyon olur?" sorusuna Şengül, "Atakan, Nagihan ve Ogeday. Üçünden birinin şampiyon olmasını isterim." yanıtını verdi.

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül şampiyon adaylarını açıkladı!

Survivor'da Adem Kılıççı ile dostluğuyla akıllara kazınan Şengül'ün, şampiyonluk adaylarına Kılıççı'nın adını yazmaması dikkat çekti.

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül şampiyon adaylarını açıkladı!

POZLARIYLA OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde sarı bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Şengül, o pozuyla olay olmuştu.

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül şampiyon adaylarını açıkladı!

Şengül'ün pozuna, "O nasıl bakış", "Göz kamaştırıyorsun" gibi yorumlar gelmişti.

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül şampiyon adaylarını açıkladı!

Şengül son zamanlarda paylaştığı iddialı pozlarıyla göze çarpıyor.

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül şampiyon adaylarını açıkladı!

Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül şampiyon adaylarını açıkladı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 7 Haziran Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacıSurvivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 7 Haziran Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı
İbrahim Tatlıses'e yanıtı sosyal medyayı salladıİbrahim Tatlıses'e yanıtı sosyal medyayı salladı
Kuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almışKuzey Iraklı yeni sevgilisiyle fotoğrafı sızdı! Pahalı hediyeler almış
Anahtar Kelimeler:
survivor Sabriye Şengül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Rusya'nın dünyayla bağlantısı bir bir kopuyor! Artık Rusya'da uygulanmayacak

Rusya'nın dünyayla bağlantısı bir bir kopuyor! Artık Rusya'da uygulanmayacak

Asgari ücrete zamla ilgili AK Parti'den yeni açıklama: 'Önümüzdeki günlerde...'

Asgari ücrete zamla ilgili AK Parti'den yeni açıklama: 'Önümüzdeki günlerde...'

İbrahim Tatlıses'e yanıtı sosyal medyayı salladı

İbrahim Tatlıses'e yanıtı sosyal medyayı salladı

Sörloth düğümü çözülüyor! Transfer bitmek üzere...

Sörloth düğümü çözülüyor! Transfer bitmek üzere...

Selden yüzerek kaçtı! O anlar kamerada

Selden yüzerek kaçtı! O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Onlar soyundu, halk ikiye bölündü! Hayır için 'çırılçıplak'!

Onlar soyundu, halk ikiye bölündü! Hayır için 'çırılçıplak'!

Metroda dehşete düşüren olay! Raylara itti

Metroda dehşete düşüren olay! Raylara itti

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.