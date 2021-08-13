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Eski Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu kız arkadaşıyla dudak dudağa

13.08.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tescilli güzel Sene Kuyucupğlu, yarı Rus yarı İranlı sevgilisi Medis Mir'le ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu bir beraberlikleri olduğunu her fırsatta dile getiren Kuyucuoğlu, Instagram hesabından sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi.

Eski Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu kız arkadaşıyla dudak dudağa

gündeme geldi. Uyuşturucu bağımlılığından tedavi olarak kurtulan tescilli güzel, şu sıralar tenisçi sevgilisi Yasemin Ada Börü’yle yaşadığı ilişkiyle gündemde.

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İkili son olarak Instagram’dan dudak dudağa pozlarını paylaştı.

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“HAYATIMI MAHVETTİM”

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Katarsis’ programına konuk olmuştu. Türkiye'de ve Amerika'da modellik yaptığı dönemde basına servis edilen cinsel içerikli görüntüleriyle çok konuşulan Kuyucuoğlu, "Hayatım alt üst oldu. Kendi hayatımı kendi ellerimle mahvettim" demişti.

Senem Kuyucuoğlu yeni sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa paylaşımSenem Kuyucuoğlu yeni sevgilisiyle aşka geldi! Dudak dudağa paylaşım

"Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim" diyen Kuyucuoğlu, "En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi" dedi.

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Instagram Senem Kuyucuoğlu
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