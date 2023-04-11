Eski-yeni ayrımı ortadan kalktı! İstanbul'un bu ilçelerinde satış durdu: Son 20 yılın...

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında İstanbul'daki emlak piyasasında durgunluk yaşanıyor. İnsanların eski-yeni bina ayrımı yapması sonrasında bu sefer de fay hattına yakında ilçelerde ev kiralayan da yok, satın alan da. Eski-yeni bina ayrımının ortadan kalktığını belirten sektör temsilcileri, işlerinin durduğunu ifade etti. Gayrimenkul yatırım uzmanı Olcay Selvi, "Özellikle son 20 yılın en düşük satış rakamlarını görmüş durumdayız" diye konuştu.

ESKİ-YENİ AYRIMI ORTADAN KALKTI!

İstanbul'da emlak piyasasındaki durgunluk devam ediyor. Özellikle yakınından fay hattı geçen ilçelerdeki emlakçılarda telefonlar çalmaz oldu. Öyle kıstaslar var ki; sadece eski-yeni bina ayrımı değil, zemin, toprak etüdü de istenmeye başlandı. Bakırköy'de yeni binalardaki daireler de satışa konmasına rağmen rağbetin olmadığı görüldü.

"BÜTÜN İŞLERİMİZ DURDU"

Show Haber'in haberine göre emlakçı Mine Koçak"Fay hattı geçen ilçelerde, bizim ilçemiz Bakırköy'de şu anda bütün işlerimiz durdu. Bakırköy, Yeşilköy, Florya, Zeytinburnu... Bütün bu bölgelerin hepsi tehlikeli. Bakırköy'de kimse fiyatları düşürmedi, euro ve dolardan dolayı. Burada satan insanlar gidip başka yerde alacaklar. Hangi müteahhid yapmış onu öğrenmek istiyorlar. Projeleri istiyorlar. Buna rağmen satış yok." diye konuştu.

"SON 20 YILIN EN DÜŞÜK..."

Gayrimenkul yatırım uzmanı Olcay Selvi, "Özellikle son 20 yılın en düşük satış rakamlarını görmüş durumdayız. İnsanlar zemin katları ve üstündeki birinci katları daha çok satışa çıkardılar. Her 100 daireden 33'ü satışta. Kredi oranları hem yüksek hem de bankalar belli kotalar uyguluyor" dedi.



