Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, soğuk havalara bikinili paylaşımıyla meydan okudu! Hayranlarını heyecanlandırdı

Yetişkin film sektöründe fiziksel ve psikolojik olarak zor günler geçirdiğini itiraf ederek kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını açıkladıktan sonra Mia Khalifa sosyal medya paylaşımları sayesinde ilgi odağı olmayı başardı. Dünyanın pek çok noktasına seyahat eden fenomen isim Fas’ın Marakeş şehrinde çekilen pozlarıyla hayranlarının nabzını yükseltti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Khalifa, Fas’ın Marakeş şehrinin Amanjena bölgesini ziyaret etti. Arka manzarasıyla büyüleyen bir havuzun içine beline kadar giren Khalifa, fona uyumlu turuncu bikini takımıyla bir görene bir daha baktırdı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

Khalifa’nın gönderisi kısa sürede 1.6 milyon beğeniye ulaşırken hayranları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kesinlikle bir kraliçe!” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Muhteşem” yorumunu yaptı.