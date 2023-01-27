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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, soğuk havalara bikinili paylaşımıyla meydan okudu! Hayranlarını heyecanlandırdı

27.01.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film yıldızı olara tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mia Khalifa, Instagram hesabındaki paylaşımlarının dışında OnlyFans uygulamasında da aktif. Instagram’da 27.5 milyon takipçisi bulunan fenomen isim hayranlarını heyecanlandıran pozlarına bir yenisini daha ekledi. Turuncu bikinisiyle Khalifa adeta sosyal medyayı yaktı geçti.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, soğuk havalara bikinili paylaşımıyla meydan okudu! Hayranlarını heyecanlandırdı

Yetişkin film sektöründe fiziksel ve psikolojik olarak zor günler geçirdiğini itiraf ederek kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını açıkladıktan sonra Mia Khalifa sosyal medya paylaşımları sayesinde ilgi odağı olmayı başardı. Dünyanın pek çok noktasına seyahat eden fenomen isim Fas’ın Marakeş şehrinde çekilen pozlarıyla hayranlarının nabzını yükseltti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Khalifa, Fas’ın Marakeş şehrinin Amanjena bölgesini ziyaret etti. Arka manzarasıyla büyüleyen bir havuzun içine beline kadar giren Khalifa, fona uyumlu turuncu bikini takımıyla bir görene bir daha baktırdı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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Khalifa’nın gönderisi kısa sürede 1.6 milyon beğeniye ulaşırken hayranları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kesinlikle bir kraliçe!” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Muhteşem” yorumunu yaptı.

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sosyal medya Mia Khalifa

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