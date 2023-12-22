Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid tarzıyla bir görene bir daha baktırdı! Şeffaf elbisesi streç filme benzetildi

Bir dönemin popüler yetişkin film yıldızları arasında gösterilen ve asıl adı Ashley Mathews olan Riley Reid kendi isteğiyle sektörden emekliğe ayrıldığını söyledikten sonra sosyal medya paylaşımlarına ağırlık vermişti.

Sosyal medyadan eşi ve kızıyla mutlu aile tablosu sunan Reid cesur pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda şeffaf elbisesiyle yere çömelerek poz verdi. Fenomen ismin paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken Reid'in şeffaf elbise seçimi streç filme benzetildi.