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Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid’ten sektöre gönderme! “İnsanlar artık farklı davranıyorlar”

29.03.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem yetişkin film yıldızı olarak ünlenen asıl adı Ashley Mathews olan Riley Reid, sosyal medya eski günlerine gönderme yapan bir paylaşım yayınladı. Instagram hesabında 2 milyon takipçisi bulunan fenomen isim beyaz ceket pantolon kombini yaparken anne olmasıyla birlikte insanların kendisine olan bakış açısının değiştiğini söyledi.

Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid’ten sektöre gönderme! “İnsanlar artık farklı davranıyorlar”

Yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını açıkladıktan sonra sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Riley Reid, geçtiğimiz aylarda eşiyle birlikte kendisine ait bir giyim markası kurmuştu. Eşi Pasha Petkuns ile hayatını birleştirdikten sonra kızını kucağına alan Reid, insanların yetişkin film sektörüne dair oluşturduğu ön yargılara cesur pozlarıyla ateş püskürdü.

CESUR POZU OLAY YARATTI

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Beyaz pantolon ve ceket takımıyla bir duvarın önünde çekilen pozlarını paylaşan Reid gönderisine, “Ben bir iş kadını, bir eş ve bir anneyim.Kadın olarak istediğin başarıya ulaşmak zordur. Özellikle yetişkin endüstrisinde olmak. İtiraf ediyorum, dünya ve insanlar bana artık bir anne olarak farklı davranıyorlarmış gibi hissediyorum. Sanki bir kızım olması bana meşruiyet getirdi, garip. Umarım insanlar kızımdan önce bile her zaman bir iş kadını olduğumu anlarlar. Ben her zaman gece ekranında göründüğünden daha büyük oldum, sadece görmek için gözünü açman yeter.” notunu ekledi.

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Riley Reid’in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Riley’i destekleyen yorumlarda birleşti.

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sosyal medya Pornografik film oyuncusu Riley Reid

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