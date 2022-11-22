Eski yetişkin yıldızı Mia Khalifa'dan kısacık şortunu giyip o akıma destek verdi! ''Küçük kalçalar da vardır''

Paylaştığı gönderide Amerikalı şarkıcı Kali Uchis'i de etiketleyen Mia, üzerinde kalçalarını zar zor kapatan Uchis'in markası Daisy Duke'un bir ürünü olan süper kısa kot şortu, sarı ve siyah renklerde kareli bir gömlek ve bir şapka ile poz verdiği görüntülerle gündem oldu. Gönderisini ''Kali küçük kalçalar da vardır dedi ve kuralları o koyar'' açıklamasıyla paylaşan Mia'nın gönderisi kısa sürede gündem oldu.

''KRALİÇE MİA''

Hayranları yorumlarda Khalifa'ya iltifat etmekte gecikmediler. Kali Uchis de gönderiye bir sürü kalp emojisi ile birlikte "KRALİÇE MIA !!!" diyen bir yorum bıraktı. Birçok kullanıcı Mia'nın güzelliğine övgüler yağdırdı ve onun ne kadar seksi bir kadın olduğunu söylediler. Khalifa'nın gönderisinin ardından birçok başka fenomen de akımı destekleyen gönderiler paylaştı.

SAMİMİ BULMADILAR

Ancak bazıları, onu daha önce içinde olduğu yetişkin film sektörü sebebiyle eleştirdi ve kadın bedenini bu şekilde objeleştiren bir sektörde çalışmış biri olarak bir beden olumlama hareketine katılmasını samimi bulmadılar.