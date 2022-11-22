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Eskişehir'de barlar sokağında silahlı kavga: 2 yaralı

22.11.2022 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de barlar sokağında iki grup arasındaki çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerince bir şüpheli tabancayla yakalanırken, 1 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Eskişehir'de barlar sokağında silahlı kavga: 2 yaralı

Eskişehir’deki olay Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’ta bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli A.G., R. A. ile kardeşi Ş. A.’yı bacaklarından vurarak yaraladı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ağabey ile kardeşinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili polis inceleme başlatılırken, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli A.G.’yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. (İHA)

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Eskişehir kavga

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