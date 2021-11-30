Eskişehir'de feci kaza: 2 polis memuru yaralı

Seyitgazi Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru B.A. idaresindeki resmi ekip otosu, Eskişehir- Seyitgazi kara yolu Akpınar Mahallesi yakınlarında viraja girdiği sırada önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü B.A. ile araçta bulunan polis memuru M.T, sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 2 polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)
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