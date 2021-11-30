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  4. Eskişehir'de feci kaza: 2 polis memuru yaralı

Eskişehir'de feci kaza: 2 polis memuru yaralı

30.11.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. 2 polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken aracın önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı ve sonrasında kontrolden çıktığı öğrenildi.

Eskişehir'de feci kaza: 2 polis memuru yaralı

Seyitgazi Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru B.A. idaresindeki resmi ekip otosu, Eskişehir- Seyitgazi kara yolu Akpınar Mahallesi yakınlarında viraja girdiği sırada önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi.

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2 POLİS MEMURU YARALI

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü B.A. ile araçta bulunan polis memuru M.T, sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 2 polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis Eskişehir
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