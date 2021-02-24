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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. son bölümde Alpaslan'a ne oldu? EDHO'da tuzağa düşen Hızır uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alındı

24.02.2021 02:35 | Son Güncelleme:
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Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde silahlı saldırıya uğrayan ve ensesinden vurulan Alpaslan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verdi. Alpaslan uzun bir ameliyatın ardından kendine geldi ancak hiçbir şey hissetmediğini ve kıpırdayamadığını söyledi. Peki Alpaslan felç mi oldu? EDHO finalinde ise Hızır Çakırbeyli büyük bir tuzağın içine düştü. Hızır polisler tarafından uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alındı.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 23 Şubat Salı akşamı 183. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO'da ensesinden vurulan Alpaslan hastanede kendine geldi. Ancak Alpaslan vücudunu hissetmediğini söyledi.

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Felç olan Alpaslan'ın önümüzdeki günlerde nelerin beklediği ise merak konusu oldu. EDHO finalinde ise Hızır düşmanlarının tuzağına düştü. Hızır Çakırbeyli'nin aracında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Hiç beklemediği bir yerden darbe alan Hızır, uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alındı.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer.

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Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir.

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İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir.

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Alpaslan'a yapılan ssaldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

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İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapar.

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Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşamasıdır.

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