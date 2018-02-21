Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. Son bölüm izle: Masa atfetmedi! (EDHO 92. Bölüm fragmanı)

Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz bir kez daha ilgi çekici bir bölümle daha ekrana geldi. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 91. son bölüm kritik gelişmelere sahne oldu. Pudra Hakkı dizinin merkezinde, olayların gelişmesinde itici güç olmaya devam ediyor. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz son bölümde Ender öldü. Ender'in ihanete uğraması masada sorgulandı ve Ender'in son anlara masaya izletilerek İlker'in ihaneti ifşa edildi. Tabii masa da bu ihanet cezasız kalmadı. Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde İlker'in cezası kesildi ve böylece masadan iki kişi eksilmiş oldu.
PUDRA HAKKI'DAN CÜRETKAT HAMLE
Giderek daha büyük bir sorun haline gelen Puda Hakkı, Ender'i öldürmetsinden sonra Hızır'ı çılgına döndürecek bir hamlede daha bulundu. Ceylan'ı kaçıran Pudra Hakkı, bunu nasıl kullanmayı planlıyor. Hızır, Ceylan'ın kaçırılmasına Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölümde nasıl tepki verecek. Artık bu Pudra Hakkı sorununu kökten çözebilecek mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 91. son bölüm izle
Son bölüm sonrası EDHO hayranları şimdi yeni bölümde neler olacağını merak ediyorlar. Bunun için de Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 92. bölüm fragmanı ile ortaya çıkacak ilk ipuçları bekleniyor. Peki Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? EDHO'nun yeni bölüm fragmanının önceki bölümlerde olduğu gibi Pazar akşamı yayımlanması bekleniyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 91. BÖLÜM ÖZETİ
Zehir taciri Pudra Hakkı'nın mekanına bomba koymak üzere yola çıkan Çakırbeyliler, gittikleri yerde Şahin Ağa'nın sürpriziyle karşılaşmışlardır. Servet'in patlaması engellenemez bombasıyla mekanda sıkışıp kalan İlyas, Alparslan ve dostlarının oradan kurtulması için bir mucizeye ihtiyaç vardır. Davut'un, devleti uğruna kendini yok etmesiyle başlayan büyük planının bir parçası olmaya razı gelen Hızır, düşmanıyla uzlaşmaya yanaşmaz. Hızır'ın, dostlarının ölümüne göz yummasını bekleyen Hakkı ise hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalacaktır.
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