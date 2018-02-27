Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölüm izle: EDHO'da Ceylan'ı kaçıran Hakkı, Ekrem'e ihanet ediyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölüm bu akşam atv'de izleyicisi ile buluşuyor. Salı günleri yayınlanan ve başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın yer aldığı EDHO'nun geçen bölümünde Ceylan, Hakkı tarafından kaçırılmıştı. Hakkı, bu kaçırma olayını kendi lehine kullanmak için ona Ekrem'e ait bazı bilgileri vermeyi kabul ediyor. Pudra Hakkı, Ekrem'i satıyor. Bu şekilde ihanete uğrayan Ekrem ise arkasındaki gizli güçlere güvenerek herkese meydan okuyor. Bu yeni gelişmeler Hızır ve masadakiler için nasıl bir savaşı başlatacak? Hızır, Hakkı'nın verdiği bu bilgiler ile Ekrem'in arkasındakilere ulaşabilecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, bölüm özeti ve online izleme linki...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Ekrem, Ünal Kaplan'ın masası üzerine kurduğu oyunuyla Ender ve İlker'in kaybına sebep olmuştur. Bu başarısının ardından yeni bölümde rüzgar terse dönecek, güvendiği adamı Hakkı'nın ihanetine uğrayacaktır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Ceylan ile anlaşmaya oturan Hakkı'nın verdiği adres, Davut'un büyük planı için önemli bir adım olsa da Çakırbeylilerin başına dert olacak yeni belaların da habercisidir. Düşman olduğunu alenen kabullenmek zorunda kalan Ekrem'in arkasındakileri ortaya çıkarmayı amaçlayan Hızır ise gizli düşmanlıklardan yorulmuş, savaşacağı kişileri karşısında görmek istemektedir.
Ünal Kaplan ile kurduğu yeni planıyla, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan diğer düşmanlarının da gözünün içine bakma fırsatını bulacaktır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölüm izle (20.00 atv)
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz bir kez daha ilgi çekici bir bölümle daha ekrana geldi. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 91. son bölüm kritik gelişmelere sahne oldu. Pudra Hakkı dizinin merkezinde, olayların gelişmesinde itici güç olmaya devam ediyor. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz son bölümde Ender öldü. Ender'in ihanete uğraması masada sorgulandı ve Ender'in son anları masaya izletilerek İlker'in ihaneti ifşa edildi. Tabii masa da bu ihanet cezasız kalmadı. Eşkıya dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde İlker'in cezası kesildi ve böylece masadan iki kişi eksilmiş oldu.
Zehir taciri Pudra Hakkı'nın mekanına bomba koymak üzere yola çıkan Çakırbeyliler, gittikleri yerde Şahin Ağa'nın sürpriziyle karşılaşmışlardır. Servet'in patlaması engellenemez bombasıyla mekanda sıkışıp kalan İlyas, Alparslan ve dostlarının oradan kurtulması için bir mucizeye ihtiyaç vardır. Davut'un, devleti uğruna kendini yok etmesiyle başlayan büyük planının bir parçası olmaya razı gelen Hızır, düşmanıyla uzlaşmaya yanaşmaz. Hızır'ın, dostlarının ölümüne göz yummasını bekleyen Hakkı ise hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kalacaktır.
Giderek daha büyük bir sorun haline gelen Pudra Hakkı, Ender'i öldürmetsinden sonra Hızır'ı çılgına döndürecek bir hamlede daha bulundu. Ceylan'ı kaçıran Pudra Hakkı, bunu nasıl kullanmayı planlıyor. Hızır, Ceylan'ın kaçırılmasına Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölümde nasıl tepki verecek. Artık bu Pudra Hakkı sorununu kökten çözebilecek mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum