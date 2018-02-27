Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölüm izle: EDHO'da Ceylan'ı kaçıran Hakkı, Ekrem'e ihanet ediyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölüm bu akşam atv'de izleyicisi ile buluşuyor. Salı günleri yayınlanan ve başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın yer aldığı EDHO'nun geçen bölümünde Ceylan, Hakkı tarafından kaçırılmıştı. Hakkı, bu kaçırma olayını kendi lehine kullanmak için ona Ekrem'e ait bazı bilgileri vermeyi kabul ediyor. Pudra Hakkı, Ekrem'i satıyor. Bu şekilde ihanete uğrayan Ekrem ise arkasındaki gizli güçlere güvenerek herkese meydan okuyor. Bu yeni gelişmeler Hızır ve masadakiler için nasıl bir savaşı başlatacak? Hızır, Hakkı'nın verdiği bu bilgiler ile Ekrem'in arkasındakilere ulaşabilecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, bölüm özeti ve online izleme linki...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Ekrem, Ünal Kaplan'ın masası üzerine kurduğu oyunuyla Ender ve İlker'in kaybına sebep olmuştur. Bu başarısının ardından yeni bölümde rüzgar terse dönecek, güvendiği adamı Hakkı'nın ihanetine uğrayacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde Ceylan ile anlaşmaya oturan Hakkı'nın verdiği adres, Davut'un büyük planı için önemli bir adım olsa da Çakırbeylilerin başına dert olacak yeni belaların da habercisidir. Düşman olduğunu alenen kabullenmek zorunda kalan Ekrem'in arkasındakileri ortaya çıkarmayı amaçlayan Hızır ise gizli düşmanlıklardan yorulmuş, savaşacağı kişileri karşısında görmek istemektedir.