Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan fedailerin başı oldu! EDHO 134. son bölüm izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 134. son bölümüyle 23 Nisan Salı akşamı ekrana geldi. EDHO son bölümde, Zeki, cezevinde olan Hızır'ı ziyaret etti ve Alpaslan'ı öldüreceğini söyledi. Çılgına dönen Hızır, sandalyeyle görüşme masasında camı kırdı ve karşı tarafta olan Zeki'ye saldırdı. Hızır Zeki'yi boğmak üzereyken gardiyanlar yetişti. O sırada ise Alpaslan, fedailerin başıyla buluştu. Ancak Akif dürbünlü tüfekle Alpaslan'ı vurdu. Alpaslan yaralı halde yerde yatarken, fedailerin başı geldi ve bir usb belleği Alpaslan'a vererek, 'Artık fedailerin başı sensin' dedi. O sırada ise Akif, fedailerin başını vurarak öldürdü.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İçlerindeki hainin kendi oğlu olduğunu öğrenen Haşmet Façalı, telafisi olmayan bir karar almak zorunda kalmıştır. Onurunu, yeğenin hayatından üste tutan Behzat da Ferman'a verilecek ceza konusunda ağabeyi ile aynı fikirdedir. Bu konuda söz hakkına sahip olmayan Ömür ise verilen kararın karşısında çaresiz kalır. Tek istediği yeğeninin kanının, sevdiğiyle arasına girmemesidir. Alparslan, Ferman'ın ortaya atılmasının, Mesut'un kurduğu oyunun bir parçası olduğunun farkındadır ve bu oyunu bozmanın tek yolunun, oyunu kuranın ortadan kaldırılması olduğunun da... Bu yüzden Akif ve Zeki ile oyalanmak yerine Hızır'ın başlattığı işi bitirmeye karar verir ve asıl büyük düşmanı yok etmek için vakit kaybetmeden harekete geçer. Mesut da oyununa maşası olarak kullandığı Zeki ve Akif üzerinden devam eder. Ferman'ın ölüm emrinden haberdar olan Zeki, hem Haşmet'in yarasına tuz basmak hem de biraz daha yara açmak için cezaevine gider. Bu ziyaret sonrasında, aynı koğuşta kader ortaklığı eden Hızır ve Haşmet'in hayatının ne denli tehlikede olduğu bir kez daha anlaşılacaktır.



