Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli'ye büyük tuzak! EDHO 138. yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 21 Mayıs Salı akşamı 138. yeni bölümüyle ekrana gelecek. İki bölüm sonra sezon finali yapacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta, Çakırbeyliler'e kumpas kuruluyor. Zeki'nin Çakırbeyliler'e ait silahları alıp örgüte satmasıyla Hızır büyük bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EDHO son bölümde, Sevcan Yaşar ve Fahri Öztezcan diziye veda etti. Final sahnesinde Hızır Çakırbeyli, düşmanı Akif'i öldürdü. Vurulan Esra ise hastanede hayatını kaybetti.

İntikam için herkes sıraya girmişken Haşmet eline geçen bu fırsatı yaptığı bir hata yüzünden ölümle burun buruna geldi. Haşmet’in vurulması Behzat ve Ömür için ikinci darbe oldu. Ünal Kaplan ise Altan’a giderek Akif’in adamlarının Haşmet’i yaraladığını ve Zeki’yi de aldıkları için bir an önce harekete geçmesini istedi. Hastanede hayatını kaybeden Esra'nın ölümü ise İlyas'ı yıktı.

ÜNAL KAPLAN, AKİF'İN PEŞİNDE

Herkesin intikam almak için sıraya girdiği Zeki nihayet yakalanmıştır. Zeki'ye gereken cezayı vermek ise en çok Haşmet'in hakkıdır; fakat yakalandığı gibi öldürülmemesi büyük hata olacaktır. Düşmanını, yüreği soğuyana kadar öldürmemeye niyet eden Haşmet, bu hatası yüzünden hem Zeki'den hem de canından olmakla burun burunadır. Ağabeylerinin vurulmasıyla bir darbe daha alan Façalılar, yıkılmamak için büyük çaba sarf ederler.