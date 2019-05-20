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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli'ye büyük tuzak! EDHO 138. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 20.05.2019 00:02 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 138. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde Hızır Çakırbeyli kendilerine atılan iftiradan sonra çılgına dönüyor. Alpaslan ise Zeki'nin silahları örgüte sattığını istihbarat başkanı Altan'a anlatıyor. Ancak Altan rest çekerek 'Bunu çözemeyen sonucuna katlanır' diyor. Çakırbeyliler ise Zeki'nin kurduğu tuzağı bozmak için harekete geçiyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 21 Mayıs Salı akşamı 138. yeni bölümüyle ekrana gelecek. İki bölüm sonra sezon finali yapacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta, Çakırbeyliler'e kumpas kuruluyor. Zeki'nin Çakırbeyliler'e ait silahları alıp örgüte satmasıyla Hızır büyük bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EDHO son bölümde, Sevcan Yaşar ve Fahri Öztezcan diziye veda etti. Final sahnesinde Hızır Çakırbeyli, düşmanı Akif'i öldürdü. Vurulan Esra ise hastanede hayatını kaybetti.

İntikam için herkes sıraya girmişken Haşmet eline geçen bu fırsatı yaptığı bir hata yüzünden ölümle burun buruna geldi. Haşmet’in vurulması Behzat ve Ömür için ikinci darbe oldu. Ünal Kaplan ise Altan’a giderek Akif’in adamlarının Haşmet’i yaraladığını ve Zeki’yi de aldıkları için bir an önce harekete geçmesini istedi. Hastanede hayatını kaybeden Esra'nın ölümü ise İlyas'ı yıktı.

ÜNAL KAPLAN, AKİF'İN PEŞİNDE

Herkesin intikam almak için sıraya girdiği Zeki nihayet yakalanmıştır. Zeki'ye gereken cezayı vermek ise en çok Haşmet'in hakkıdır; fakat yakalandığı gibi öldürülmemesi büyük hata olacaktır. Düşmanını, yüreği soğuyana kadar öldürmemeye niyet eden Haşmet, bu hatası yüzünden hem Zeki'den hem de canından olmakla burun burunadır. Ağabeylerinin vurulmasıyla bir darbe daha alan Façalılar, yıkılmamak için büyük çaba sarf ederler.

Ünal Kaplan, bir hain olduğu artık kesinleşmiş olan Akif'in, derhal yakalanması için Altan ile görüşme yapar. Akif de ona ve ekibine başlatılacak operasyonun farkındadır ve kaçış planlarını başlatır.
Duygularını kullanan bu adamdan hesap sormak isteyen Esra'nın korkusuz tavırları, bir ölüm kalım savaşının içine girmesine neden olacaktır. Esra'nın hayatıyla oyun oynadıklarını düşünen Çakırbeyliler, bu savaştan kendilerini sorumlu tutacaklardır.

AKİF'TEN ALPARSLAN'A TUZAK

Esra'yı ölüme terk edip kaçan Akif ise artık kandırabileceği tek kişinin, Serpil'in yanında soluğu alır. Serpil, Özlem eve geldiğinde gerçek yüzünü gösteren Akif'in oyununu fark ettiğinde her şey için çok geç olacaktır. Akif için kaçış bileti olan Alparslan, kurtulması zor bir tuzağın içine doğru sürüklenecektir.

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