Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'a ihanet şoku! EDHO 132. yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 9 Nisan Salı ekrana gelecek olan 132. yeni bölümünden nefes kesen bir fragman yayınlandı. Yeni bölümde Hızır, Façalalılar'ın içinde Zeki'yle işbirliği yapan birisi olduğunu anlıyor. Zeki ise görüşmeye gelen Haşmet'e 'Eğer benim yolumda yürüyeceksen, bana haraç ödeyeceksin' diyor. Ünal ise masada aralarında Zeki'yle irtibatta olan birisini olduğunu açıklıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İlyas Akif'in kapısına dayandı. İlyas, Alpaslan'ın hayatının tehlikede olduğunu öğrenince Zeki'yi vurmaktan vazgeçti. Alpaslan'a kendisine restoranda saldırı düzenlendi. Ünal ise Zeki'nin yerini söylemesi karşılığında Mesut'a önemli bir teklif yaptı.

Diğer yandan ise Hızır ise masadakilere kurşun sıkıldığı için Ünal Kaplan'a çok sert çıktı. Hızır'ın Ünal Kaplan'ı tehdit ederek, 'Masamdaki adamlara sıkıyorlardı lider. Vaad ettiğin hiç bir şeyi gerçekleştirmedin. Aldıklarını geri vermezsen seni çok zor duruma düşürürüm. Faturayı da sana keserler' demesi dikkat çekti.