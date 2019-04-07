MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'a ihanet şoku! EDHO 132. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 07.04.2019 23:28 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde Çakırbeyliler Yavuz'u ele geçiriyor. Haşmet ise Zeki'yle anlaşma yapıyor. Hızır masada kendilerine ihanet eden ve Zeki'yle görüşen birisinin olduğunu anlıyor. Hızır, Haşmet'e 'Kim olursa olsun öldürürüm' diyor. Peki Hızır, Haşmet ve Zeki'nin anlaşmasını öğrenecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. yeni bölüm fragmanı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 9 Nisan Salı ekrana gelecek olan 132. yeni bölümünden nefes kesen bir fragman yayınlandı. Yeni bölümde Hızır, Façalalılar'ın içinde Zeki'yle işbirliği yapan birisi olduğunu anlıyor. Zeki ise görüşmeye gelen Haşmet'e 'Eğer benim yolumda yürüyeceksen, bana haraç ödeyeceksin' diyor. Ünal ise masada aralarında Zeki'yle irtibatta olan birisini olduğunu açıklıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İlyas Akif'in kapısına dayandı. İlyas, Alpaslan'ın hayatının tehlikede olduğunu öğrenince Zeki'yi vurmaktan vazgeçti. Alpaslan'a kendisine restoranda saldırı düzenlendi. Ünal ise Zeki'nin yerini söylemesi karşılığında Mesut'a önemli bir teklif yaptı.

Diğer yandan ise Hızır ise masadakilere kurşun sıkıldığı için Ünal Kaplan'a çok sert çıktı. Hızır'ın Ünal Kaplan'ı tehdit ederek, 'Masamdaki adamlara sıkıyorlardı lider. Vaad ettiğin hiç bir şeyi gerçekleştirmedin. Aldıklarını geri vermezsen seni çok zor duruma düşürürüm. Faturayı da sana keserler' demesi dikkat çekti.

Hızır'la çay içen Fahri dışarısını kontrol etmek için çıktığında bıçaklı saldırıya uğradı. Karnından bıçaklanan Fahri yere düşerken, Hızır ise saldırganı vurdu.

Akif'in evini baskına giden Çakırbeyliler hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaşırlar. En çok İlyas'ı yaralayacak olan bu karşılaşma, Akif'in ölümü üzerine yapılan planların da bozulmasına sebep olur. Akif'le olan hesabı kapatamamalarının bir diğer sebebi ise Alparslan'ın yine herkesten gizli yaptığı planlardır. Fedailerin bir numaralı adamı ile buluşmak üzere gittiği yemekte, sevdiği kadının hain olduğunu söyleyen bir notla karşılaşan Alparslan'ın öfkesini dindirmek kolay olmayacaktır.

Başına gelenlere karşılık masa üyelerine savaş açan Zeki Sivri, sokakları kan gölüne çevirmeleri için dostlarına haber uçurur. Ünal Kaplan ise, masasındakilere düzenlenen suikastların önüne geçemezse liderliğine zarar geleceğini bildiğinden Mesut ile pazarlığa oturacaktır. Bu pazarlık sonucunda Zeki'nin adresini elde edemezse Hızır'ın tehditlerinin lafta kalmayacağının da farkındadır.

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
Hercai dizisine sürpriz transfer!Hercai dizisine sürpriz transfer!
Kanal D yeni dizisini duyurdu!Kanal D yeni dizisini duyurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. yeni bölüm fragmanı izle edho edho 132. yeni bölüm fragmanı izle

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kadın'da Bahar ve Pırıl'a şok teklif!

Kadın'da Bahar ve Pırıl'a şok teklif!

Yasak Elma'ya damga vuran romantik anlar!

Yasak Elma'ya damga vuran romantik anlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hercai dizisine sürpriz oyuncu! Şehriyar Taşkın rolünü kim oynuyor?

Hercai dizisine sürpriz transfer!

Yeni aşk dizisi Leke'nin çekimleri başladı! Leke dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kanal D yeni dizisini duyurdu!

Payitaht Abdülhamid dizisine 'özel' ziyaretçi

Payitaht Abdülhamid dizisine 'özel' ziyaretçi

İddialı dizi Zengin ve Yoksul'a flaş transfer! Zengin ve Yoksul 1. bölüm fragmanı izle!

İddialı dizi Zengin ve Yoksul'a flaş transfer!

Çarpışma'da Kadir ölüyor mu? 'Hiç kimse seni benden alamaz oğlum' Çarpışma 17. yeni bölüm fragmanı izle!

Çarpışma'da Kadir ölüyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz finali ne zaman?

Karar verildi! Final tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.