Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da üç ayrılık

Düşmanları tek tek ortadan kaldıran 'Hızır Çakırbeyli'nin bu defa hedefinde ise ezeli düşmanı 'Ekrem' vardı. Çakırbeyliler futbol takımı oyuncuları kılığına girerek Ekrem'in kaldığı otele girdiler ve ani bir baskında Ekrem ve tüm adamlarını öldürdüler.

Böylece dizinin önemli isimlerinden olan ve Ekrem karakterine hayat veren Mesut Akusta, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 103. bölümde veda etti.

Futbolcu Arda Turan'ın oyuncu kardeşi Okan Turan, dizide 'Şahin Ağa'nın oğlu 'Reha' karakterini canlandırıyordu. Reha, son bölümde babasına kurulan pusuda öldürüldü. İntikam yemini eden Şahin Ağa, "Canını istiyorum" diyerek final sahnesinde Ünal'a bıçak çekti.

'CANIMIN İÇİ BENİM...'

Dizinin yönetmeni Onur Tan, Okan Turan için, "Canımın içi benim.... dünyalar güzelim.... Aile terbiyesi, sevgi, saygı, çalışkanlık, inanç, yardımseverlik, pozitif enerji herşeyi var çok şükür... Ama en önemlisi kabiliyet... Kabiliyet olmadıkça sanatçı olunamaz; azimle çalıştıkça , var gücüyle gayret gösterdikçe her zaman daha iyisini yaptı... seni çok seviyorum canım kardeşim.... yolculuğumuz başlasın artık... Sizleri büyütüp yetiştiren ana babaya Allah sonsuz şifa ve sağlık versin inşallah... Gerçek sanatçı onlar çünkü böyle güzel evlatları yetiştirenler... seni çok seviyorum..." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta ise 'Tipi' ve sevgilisi 'Gönül' kurşun yağmuruna tutulmuştu. Türkücü Zara'nın canlandırdığı Gönül diziye ölerek veda etmişti. Savaş Özdemir'in hayat verdiği Tipi ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.



