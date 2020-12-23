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Eşlerini kaybetmiş iki penguenin tesellisi, fotoğraf ödülü getirdi

23.12.2020 03:02 | Son Güncelleme:
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Eşlerini kaybetmiş iki penguenin tesellisi, fotoğraf ödülü getirdi

2020 yılı birçok güçlü ve dokunaklı fotoğrafa sahne oldu. Avustralya'da yayımlanan Oceanographic dergisinin düzenlediği Ocean Fotoğraf Ödülleri'nin kazananı olan fotoğraf da böyle bir fotoğraf.

2020 yılı birçok güçlü ve dokunaklı fotoğrafa sahne oldu. Avustralya'da yayımlanan Oceanographic dergisinin düzenlediği Ocean Fotoğraf Ödülleri'nin kazananlarından olan fotoğraf da böyle bir fotoğraf.

Eşlerini kaybetmiş iki dul penguenin birbirlerine sarıldıkları bu fotoğraf Tobias Baumgaertner tarafından Avustralya'nın başkenti Melbourne'de çekildi.

Alman fotoğrafçı, fotoğrafı çektiği esnada fotoğraftaki iki penguenin eşlerini henüz kaybettiğini ve birbirlerini teselli ettiklerini söyledi.

Melbourne'deki St Kilda İskelesi'nde boyları yalnızca 33 cm olan peri penguenlerinden oluşan bir koloni yer alıyor. Dünyanın en küçük penguen türlerinden olan bin 400 peri pengueni burada yaşıyor ve gönüllüler tarafından da izleniyor.

Baumgaertner Instagram'da yaptığı paylaşımda fotoğrafın hikâyesini şu sözlerle anlattı:

"Bir gönüllü bana yaklaştı ve beyaz olanın eşini kaybeden yaşlı bir dişi olduğunu; soldaki genç erkeğin de eşini kaybettiğini söyledi. O vakitten beri düzenli olarak buluşuyorlar ve birbirlerini teselli ediyorlar. Şehrin ışıklarını izleyerek saatlerce ayakta duruyorlar."

Fotoğrafçı, bu fotoğrafı çekmeden önce penguen kolonisiyle üç gece geçirdi.

Işık kullanmaksızın, sürekli hareket eden, yüzgeçlerini birbirlerinin sırtlarına süren minik penguenleri fotoğraflamanın bir hayli zor olduğunu dile getiren Baumgaertner, "Ama bir anlığına sahiden de çok şanslıydım!"

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