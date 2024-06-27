Kadın yolcu bir anda metroda dans etmeye başladı! Diğer yolculardan uyarı gecikmedi: "Lütfen bir daha denemeyin"

MYNET|DIŞHABERLER Hindistan'ın Delhi bölgesindeki bir metroda seyahat eden bir kadın yolcu Bollywood şarkısı eşliğinde dans etti. Metrodaki diğer yolcular kadının enerjik performansı karşısında karışık tepkiler verdi.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada 1.4 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Görüntülerde dans eden kadının yakınlarda bulunan adamın "Lütfen bir daha denemeyin" diyerek uyarısında bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Adam kesinlikle trvam yaşıyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İyi deneme ama lütfen bir daha denemeyin." yorumunu yaptı.







