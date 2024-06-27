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    4. Kadın yolcu bir anda metroda dans etmeye başladı! Diğer yolculardan uyarı gecikmedi: "Lütfen bir daha denemeyin"

    Kadın yolcu bir anda metroda dans etmeye başladı! Diğer yolculardan uyarı gecikmedi: "Lütfen bir daha denemeyin"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.06.2024 11:57
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    Hindistan'ın Delhi bölgesindeki bir metroda ilginç anlar yaşandı. İsmi açıklanmayan bir kadın yolcu popüler bir Bollywood şarkısı eşliğinde diğer yolculara aldırış etmeden dans etmeye başladı. O anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedilirken kadının arkasında duran erkek yolcu, "Lütfen bir daha denemeyin" diyerek uyarıda bulundu.

    Kadın yolcu bir anda metroda dans etmeye başladı! Diğer yolculardan uyarı gecikmedi: "Lütfen bir daha denemeyin"

    MYNET|DIŞHABERLER Hindistan'ın Delhi bölgesindeki bir metroda seyahat eden bir kadın yolcu Bollywood şarkısı eşliğinde dans etti. Metrodaki diğer yolcular kadının enerjik performansı karşısında karışık tepkiler verdi.

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    Görüntüler kısa sürede sosyal medyada 1.4 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Görüntülerde dans eden kadının yakınlarda bulunan adamın "Lütfen bir daha denemeyin" diyerek uyarısında bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Adam kesinlikle trvam yaşıyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İyi deneme ama lütfen bir daha denemeyin." yorumunu yaptı.

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