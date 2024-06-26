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    4. Evlat edindikleri 5 çocuğu kendilerine köle yaptılar! Ahıra kilitleyip kamerayla her dakika izlediler: Susuz, elektriksiz, yemeksiz bıraktılar

    Evlat edindikleri 5 çocuğu kendilerine köle yaptılar! Ahıra kilitleyip kamerayla her dakika izlediler: Susuz, elektriksiz, yemeksiz bıraktılar

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.06.2024 15:13
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia bölgesinde yaşayan 63 yaşındaki Donald Ray Lantz ve 62 yaşındaki Jeanne Kay Whitefeather çifti evlat edindikleri 5 çocuğa uyguladıkları kötü muamele nedeniyle tutuklandı. Zengin olan çift evlat edindikleri siyahi çocukları bir ahırda yaşamaya zorlayarak onları adeta kendilerine köle yaptı.

    Evlat edindikleri 5 çocuğu kendilerine köle yaptılar! Ahıra kilitleyip kamerayla her dakika izlediler: Susuz, elektriksiz, yemeksiz bıraktılar

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Virginia eyaletinin Sissonville bölgesinde yaşayan 63 yaşındaki Donald Ray Lantz ve 62 yaşındaki Jeanne Kay Whitefeather çifti yaşları 6,9,11,14 ve 16 olan 5 çocuğu evlat edindi. Siyahi çocukları evlat edinerek çiftliklerinin bulunduğu arsanın yakına inşa ettikleri ahıra kilitleyen ikili çocukları adeta kendilerine köle yaparak tarım işçiliğine zorladı.

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    KOMŞUSU İHBAR ETTİ

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    WCHS'nin haberine göre Whitefeather ve Lantz, bir komşunun çocukların yardım çığlıklarını duyarak polise haber vermesi üzerine tutuklandı. Polis olay yerine geldiğinde 14 yaşında bir erkek çocuk ve 16 yaşında bir kız çocuğu ahırda kilitli halde bulundu.

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    Ahırın içinde karavan portatif lazımlık vardı ve ne ışık ne de su bulunmuyordu. Aynı zamanda çift çocukları 7/24 ahırda bulan kameralar aracılığıyla dakika dakika takip ediyordu. Çocuklarından biri en son 12 saat önce yemek yediklerini ve saatlerdir kilitli kaldıklarını söyledi.

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    Çocuklar kendilerinin şilte olmadan beton zeminde uyumaya zorladığını söyledi. Dosyaya göre polis, her ikisinin de kirli kıyafetler giydiğini ve vücut kokusu gibi koktuğu kaydedildi. Mahkeme belgelerinde, kızın ayakkabı giydiği 14 yaşındaki çocuğun ise "çıplak ayaklarında açık yaralar" olduğu belirtildi.

    ÇİFT KENDİLERİNİ SAVUNDU

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    Lantz ve Whitefeather mahkemede çocuklarının ahırı beğendiklerini için kendilerinin orada kalmayı istediğini söyledi. Olayla ilgili yargı süreci devam ederken duruşma 9 Eylül'e ertelendi.

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    Anahtar Kelimeler:
    evlatlık
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