Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Bebek kamerasından kocasının mesajlaşmasını yakaladı! Hepsini tek tek okudu... "İnanılmaz bir acemilik"

    Bebek kamerasından kocasının mesajlaşmasını yakaladı! Hepsini tek tek okudu... "İnanılmaz bir acemilik"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.06.2024 07:55
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde bir kadın bebek kamerasına baktığı sırada kocasının bebeklerinin yanında mesajlaştığını gördü. Fark etmeden kameranın açısına telefonunu getiren adam ise hiçbir şeyden habersiz mesajlaşmaya devam etti.

    Bebek kamerasından kocasının mesajlaşmasını yakaladı! Hepsini tek tek okudu... "İnanılmaz bir acemilik"

    Bebek kamerasından çocuğuna bakmak isteyen bir kadın hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Kameraya yansıyan görüntülerde çocuğunu uyutmak odada bulunan eşin başka bir kişiyle mesajlaştığı görülüyordu.

    2

    Aldatıldığını fark eden kadın o anları kaydederek sosyal medyadan paylaşınca viral oldu.

    4

    Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadın zekası" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnanılmaz bir acemilik" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Doğmamış kızına seslendi! “Annene benzemek için...”

    Doğmamış kızına seslendi! “Annene benzemek için...”

     Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını karıştırdı! Gördüklerine inanamadı

    Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını karıştırdı! Gördüklerine inanamadı

     G-string mayosuna tepki yağdı! “Hiç giymeseydin”

    G-string mayosuna tepki yağdı! “Hiç giymeseydin”

     Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...

    Cezaevinde cinsel ilişki skandalı! 30 mahkum ve gardiyan arasındaki ilişki yumağı...

     'Aylık gelirim 100-120 bin TL' demişti! O videosu başına bela oldu

    'Aylık gelirim 100-120 bin TL' demişti! O videosu başına bela oldu


    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    'Erkek adam' tanımı yapınca çok konuşuldu! "Nafaka pazarlığı yapmaz"'Erkek adam' tanımı yapınca çok konuşuldu! "Nafaka pazarlığı yapmaz"
    TV yayın akışı: 27 Haziran 2024 PerşembeTV yayın akışı: 27 Haziran 2024 Perşembe
    Evlat edindikleri 5 çocuğu kendilerine köle yaptılarEvlat edindikleri 5 çocuğu kendilerine köle yaptılar
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma bebek ihanet
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Özgür Özel erken seçim için ilk kez tarih verdi: ‘Ben buna susmayacağım’

    Özgür Özel erken seçim için ilk kez tarih verdi: ‘Ben buna susmayacağım’

    Tarihi anlar: Devlet Başkan Arce, darbeci generalle tartıştı

    Tarihi anlar: Devlet Başkan Arce, darbeci generalle tartıştı

    Yüzünde patladı! Anbean kamerada: 'Burnum kırıldı'

    Yüzünde patladı! Anbean kamerada: 'Burnum kırıldı'

    Son derece nadir: Bakire doğumla 14 bebek doğurdu

    Son derece nadir: Bakire doğumla 14 bebek doğurdu

    Kumarhanede milyonlar kazandı! Kutlama yaparken kalbi dayanamadı

    Kumarhanede milyonlar kazandı! Kutlama yaparken kalbi dayanamadı

    Evlat edindikleri 5 çocuğu kendilerine köle yaptılar

    Evlat edindikleri 5 çocuğu kendilerine köle yaptılar

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

    Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.