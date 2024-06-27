Bebek kamerasından kocasının mesajlaşmasını yakaladı! Hepsini tek tek okudu... "İnanılmaz bir acemilik"

Bebek kamerasından çocuğuna bakmak isteyen bir kadın hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Kameraya yansıyan görüntülerde çocuğunu uyutmak odada bulunan eşin başka bir kişiyle mesajlaştığı görülüyordu.

Aldatıldığını fark eden kadın o anları kaydederek sosyal medyadan paylaşınca viral oldu.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kadın zekası" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnanılmaz bir acemilik" yorumunu yaptı.







