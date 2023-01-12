Esra Bilgiç reklam sayesinde öyle paralar kazandı ki... Pakistan’dan elde ettiği reklam geliri...

Victoria's Secret markasının reklam çekiminde rol alan oyuncu Esra Bilgiç sütyen reklamı için ceket giyince tepki çekmişti. Başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Bilgiç iddialara göre reklam anlaşmasıyla paraya para demiyor.

Canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Esra Bilgiç, Pakistan'ı darphaneye çevirdi. Saklambaç'ın iddiasına göre; Pakistan'daki içecek, kozmetik, mücevher ve giyim markalarıyla el sıkışıp ülkedeki birçok özel davete de katılan Esra Bilgiç, adeta para bastı.

PAKİSTAN'DA KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Güzel oyuncunun, 2,5 yılda Pakistan'dan kazandığı rakamın ise 10 milyon dolar olduğu söyleniyor.

Esra Bilgiç, şimdi de ülkenin en büyük telekomünikasyon firmalarından birinden reklam teklifi aldı. Ünlü oyuncu, firmadan 2 milyon dolar yani yaklaşık 37,5 milyon TL alacak.

Böylece Bilgiç'in Pakistan'da 2020'den beri kazandığı para 225 milyon TL'yi bulacak.



