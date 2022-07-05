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'Esra Bilgiç ve Reynmen yakınlaştı' iddiası! Sarmaş dolaş dans

05.07.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alan ve oynadığı iç çamaşır reklamında sütyeni ceketle kapatmasıyla sosyal medyada tepki çeken Esra Bilgiç'in Reynmen ile yakınlaştığı iddia edildi. Esra Bilgiç ve Reynmen'in konserde sarmaş dolaş dans ettiği iddiası sosyal medyayı salladı.

'Esra Bilgiç ve Reynmen yakınlaştı' iddiası! Sarmaş dolaş dans

Aras Bulut İynemli'nin başrolü olduğu ve kadrosunda dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Emma Watson'un da yer alacağı Atatürk dizisine dahil olduğu konuşulan Esra Bilgiç aşk hayatıyla gündemde. Dizide Madam Corinne rolüne hayat verecek olan güzel oyuncunun Reynmen ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündemde.

Esra Bilgiç, Güneş'te yer alan habere göre; Maximum Uniq’te performans sergileyen DJ Mahmut Orhan’ı dinlemeye gitti. Gecede Bilgiç'in sosyal medya fenomeni Reynmen’le yakınlaştığı öğrenildi. İkili, Orhan’ın çaldığı parçalara sarmaş dolaş dans ederek karşılık verdi.

Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında oynadı! Görenler cekete takıldıKanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında oynadı! Görenler cekete takıldı

Gece boyu birlikte eğlenen ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe aldı.

Ekran Alıntısı


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Esra Bilgiç Reynmen
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