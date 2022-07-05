'Esra Bilgiç ve Reynmen yakınlaştı' iddiası! Sarmaş dolaş dans

Aras Bulut İynemli'nin başrolü olduğu ve kadrosunda dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Emma Watson'un da yer alacağı Atatürk dizisine dahil olduğu konuşulan Esra Bilgiç aşk hayatıyla gündemde. Dizide Madam Corinne rolüne hayat verecek olan güzel oyuncunun Reynmen ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündemde.

Esra Bilgiç, Güneş'te yer alan habere göre; Maximum Uniq’te performans sergileyen DJ Mahmut Orhan’ı dinlemeye gitti. Gecede Bilgiç'in sosyal medya fenomeni Reynmen’le yakınlaştığı öğrenildi. İkili, Orhan’ın çaldığı parçalara sarmaş dolaş dans ederek karşılık verdi.

Gece boyu birlikte eğlenen ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe aldı.



