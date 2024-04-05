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  4. Esra Dermancıoğlu Hudusuz Sevda'ya veda etti! 'Sınırları zorlamaya devam' notu dikkat çekti

Esra Dermancıoğlu Hudusuz Sevda'ya veda etti! 'Sınırları zorlamaya devam' notu dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.04.2024 13:09
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Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sergen ve Asuman Dabak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinde Asiye karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu projeye veda etti. Dermancıoğlu'nun 'Sınırları zorlamaya devam' notu dikkat çekti.

Esra Dermancıoğlu Hudusuz Sevda'ya veda etti! 'Sınırları zorlamaya devam' notu dikkat çekti

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes Ketenci' karakteri ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu başarılı oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Son olarak Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sergen ve Asuman Dabak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan ünlü oyuncu projeye veda etti.

HUDUTSUZ SEVDA

DUYGUSAL VEDA

Sosyal medya üzerinden duygusal bir paylaşım yapan Esra Dermancıoğlu 'Ne güzel bir yolculuk oldu benim için. Uzun zamandır oynadığım bir karakteri bu kadar tutku ile oynamamıştım. Bütün yapım ekibini öpüyorum. Ve bütün oyuncu arkadaşlarımı tanımaktan, sahne paylaşmaktan büyük zevk aldım hepinizi çok özleyeceğim. Asiye sana'da bir çift lafım var. "Sınırları zorlamaya devam"

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