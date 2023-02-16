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Esra Erol bugün var mı, yok mu? Esra Erol yeni bölüm ne zaman başlayacak?

16.02.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol bugün var mı, yok mu merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından televizyon kanallarının yayın akışları değiştirildi ve birçok program ve dizi haftalardır yayınlanmıyor. Kanallarda deprem özel programları ekrana geliyor. Peki, Esra Erol yeni bölüm ne zaman başlayacak? Esra Erol bugün var mı? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Esra Erol bugün var mı, yok mu? Esra Erol yeni bölüm ne zaman başlayacak?

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'danın yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından birçok dizi ve programların yeni bölümleri yayınlanmadı. Kanallarda dizi ve programların yerine deprem bölgelerinden özel yayınlar ekranlarda yerini aldı. Peki, Esra Erol bugün var mı, yok mu? Esra Erol yeni bölüm ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında ayrıntılar...

ESRA EROL BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Esra Erol'da programı deprem sonrasında yayınlanmamıştı. Esra Erol bugün saat 16:00'da deprem özel programıyla yeniden ekranda olacak.

Esra Erol 2

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen Deprem Özel Yayını, bölgeden son dakika gelişmelerini ekrana taşıyor. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep başta olmak üzere depremin izlerini taşıyan tüm noktalara canlı bağlantıların yapıldığı programa özel konuklar katılıyor.

Deprem sonrası gündeme gelen hukuki konular ve deprem sonrası psikoloji ile ilgili soru işaretleri uzmanlar tarafından yorumlanıyor.

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