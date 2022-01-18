Esra Erol'da kan donduran olay! "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında kan donduran bir olay işlenmeye başladı. Gaziantep'te yaşayan İsmail Panoğlu, kendisini en yakın akrabasıyla aldatan eşi Rümeysa'nın çocuklarını alarak evi terk ettiğini söyledi. Canlı yayında yaşadıklarından bahseden genç adam, eşinin ilk bebeğini öldürdüğünü bunun için de hapis cezasına çarptırıldığını anlattı.

"EŞİM, İLK BEBEĞİMİZİ ÖLDÜRDÜ"

Eşinin henüz 17 yaşındayken kendisine kaçtığını söyleyen İsmail Panoğlu, "Biz 3 gün beraber kaldık o esnada hamile kalmış. 10 ay sonra kapıma polis gelip Rümeysa'nın bebeği öldürdüğünü söyleyerek 'çocuk senden mi?' diye sordu. Rümeysa'nın hamile kaldığını eve gelen polislerden öğrendim. Kendi evinde doğum yapmış. Çocuğu banyodaki sobanın oraya koymuşlar. Bundan dolayı Rümeysa ceza aldı. Mahkemede konuşmadı. 15 yıl ceza aldı. Bebeğin ağzına peçete sokup boğmuş sonra da poşete koyarak sobanın yanına koymuşlar. Bana 'seni öldürürüz' diyerek zorla evlendirdiler" şeklinde konuştu.

"EVE GELEN EKİP BEBEĞİ ÖLÜ OLARAK BULMUŞ"

Bebeğin cansız bedeninin nasıl bulunduğunu anlatan Esra Erol, "Doğumdan sonra Rümeysa'nın kanaması olmuş ve hastaneye gitmişler. Başına ne geldiği sorgulandığında doğum yaptığı öğrenilmiş ve bebeğin nerede olduğu sorgulanmış. Eve gelen ekip bebeği poşetin içinde ölü olarak buluyor. Aslında olaylar böyle ortaya çıkıyor" dedi.Rümeysa'nın iki çocuğunu da öldürmesinden korktuğunu söyleyen İsmail Bey, Esra Erol'a daha önce çıkmak istediğini ancak eşinin ailesi tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi.



RÜMEYSA YAŞADIKLARINI ANLATTI

16 yaşındaki hamile kaldığını ve bebeğini evde dünyaya getirdiğini söyleyen Rümeysa, ise eşinin iddialarının ardından telefonla canlı yayına bağlandı. Yaşadıklarını anlatan Rümeyse şunları söyledi: "Kendisiyle internetten tanıştık ve beni bir şekilde kandırarak istediğini yaptı. Kaç kere beni istemeye geldiler ama ailem vermedi. Ben o sırada hamile kaldığımı bilmiyordum. Ailem de yaşım küçük olduğu için anlamadı. Bir kere hastaneye gittik onda da hamile olduğumu öğrendim. Ben de onu aradım ama ulaşamadım. Ben bebeğin ölüm olayını anlatmak istemiyorum çünkü psikolojim bozuluyor. Ben bu olaydan sonra cezaevine girdim. Ben içerideyken ailem İsmail'le evlenmemi planladı."

