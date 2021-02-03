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Esra Erol'da Mevla, Nilüfer, Salih olayında son durum! Mevla Salih’i affetti mi?

03.02.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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Esra Erol'un programına çıkan anne Hayriye Uysal, 19 yaşındaki kızı Nilüfer'i aradığını açıklayarak, Nilüfer'in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirtip yardım istedi. Sevgilisi ve nikahlı eşiyle birlikte yaşayan Salih Kaya Esra Erol’un programına konuk oldu. Programa katılan Salih Kaya ise anlatılanları doğrulayarak Nilüfer'in sevgilisi olduğu ve eşiyle birlikte aynı evde yaşadıklarını itiraf etmişti. Türkiye'yi ekrana kilitleyen olayda bugün yeni gelişmeler yaşandı.

Türkiye'yi şaşkına çeviren olay Esra Erol da bugün de devam etti. Hayriye Uysal isimli kadın Esra Erol'un programına çıkıp 19 yaşındaki kızı Nilüfer'i aradığını söylemesi ile başladı.

Kızı Nilüfer’in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirten anne yardım istedi. Anne; kızı Nilüfer’in evli ve 3 çocuk babası Salih Kaya ile birlikte kaçtığını ve şahsın nikahlı eşiyle aynı evde yaşadığını söyledi. Esra Erol, hem Nilüfer’i hem kaçtığı Salih Kaya’yı hem de eşi Mevla Kaya’yı bulup yayına çıkardı. Hem eşi Mevla Kaya hem de sevgilisi Nilüfer Uysal ile birlikte yaşamaya devam etmek isteyen Salih Kaya'nın konuşmaları tepki çekmişti.

Esra Erol'da Mevla Kaya'nın kararı şoke etti! Eşi ve sevgilisiyle yaşıyor!Esra Erol'da Mevla Kaya'nın kararı şoke etti! Eşi ve sevgilisiyle yaşıyor!

NELER OLMUŞTU?

Hayriye Uysal isimli kadının Esra Erol'un programına çıkıp 19 yaşındaki kızı Nilüfer'i aradığını söylemesiyle başladı.

Sevgilisi Nilüfer Uysal da bu ilişkiden memnun olduğunu, Salih ve eşiyle yaşamaya devam edeceğini ifade etmişti. Program sırasında yaşanan tartışmalar ve gerginlikler üzerinde sinirlenen Esra Erol, Salih Kaya'yı sorumlu bulmuştu.

Esra Erol “bundan da utanmıyorsun” diyerek ona sert çıkışmıştı. Salih aynı tutumuna devam edince Esra Erol daha fazla dayanamamış ve parmağını kapıya doğru çevirip “Salih defol git…

Defol git…” diye bağırmıştı. Bugün de benzer bir gerginlik Nilüfer ve Salih arasında yaşandı. Ekrana gelen son bölümde Nilüfer annesinin yanına gelip elini öptü.

Esra Erol ne olduğunu anlamadı! Terlik bir anda havalandı...Esra Erol ne olduğunu anlamadı! Terlik bir anda havalandı...

Şimdi ben konuşacağım diyerek söze başlayan Nilüfer, " Ben bir karar aldım abla. Salih ile Mevla boşansa da boşanmasa da kendi yolumda devam edeceğim. Ben iki üç günden beri çok düşündüm. Sizin sayenizde de bu gerçekleri gördüm." dedi.

Cuma akşamından beri düşündüğünü belli eden Nilüfer'in kararı stüdyodakileri ve izleyicileri oldukça şaşırttı. Kararından geri dönmeyeceğini söyleyen Nilüfer, "Kendi ayağımın üstünde duracağım.

Çocuklarına gitsin istiyorum, Mevla'ya değil çocuklarına gitsin" açıklamasında bulundu. Annesi Hayriye ise Nilüfer'e inanmadığını ve Salih ile plan yaptığını söyledi.

Nilüfer'in açıklamasından sonra Salih stüdyoya geldi. Stüdyo'ya gelen Salih boşanma kararı alan Mevla'dan özür diledi. Bunu duyan Nilüfer ise stüdyoyu terk etti. Salih, "Cuma günkü olayda bir yanlış anlaşılma oldu.

Benim Nilüfer'in elini tutmak değildi niyetim. Ben sana teslim edecektim kızını. Çünkü ne eşim kaldı ne dostum kaldı. Hiçbir şeyim kalmadı." ifadelerini kullandı.

SALİH'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Salih'in 'Mevla ile iyi kötü benim 10 yılım geçti' sözlerinden sonra Nilüfer çılgına döndü. Bu sefer Salih'in üzerine yürüyen Nilüfer, " O zaman benimle neden oynadın. Niye hayatımı mahvettin" dedi.

Nilüfer'in annesi de Salih'e sert çıkıştı. Yaşanan gerginlik sonrası Nilüfer'in annesi stüdyodan ayrıldı.

Dün canlı yayında gündeme gelen olayda, programın kapanışına saniyeler kala anne daha fazla kendini tutamayıp herkesin gözü önünde terlik fırlattı.

Kızının yaşadığı bu duruma ve rahat tavırlarına daha fazla dayanamayan anne Hayriye Uysal, Salih Kaya ve eşi Mevla Kaya ile kızı Nilüfer Uysal'a sinirlenerek ayağındaki terliği fırlattı.

Bu anlara program kapanışı sırasında şahitlik eden ünlü sunucu Esra Erol, "Gene geldi o terlik, kusura bakmayın." dedi.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bunların yaşadıkları bizim ahlaksız dediğimiz Avrupa ülkelerinden bile beter hem de çok daha beter birde başları örtülü hepsinin sizin saçınız görünse ne görünmese ne asıl kendi çirkinliklerini örtmek için kapatıyorlar .
şu programlara çıkan tipler genelde hep aynı nedense ,alt gelir grupları ve cahil kesim
bunun kocasında ne biçim mide varmış.

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