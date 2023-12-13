Esra Erol'da şoke eden iddia! Eşini ' Bebişim' diye seven yaşlı adamdan ağızları açık bırakan sözler: "Karımı başka adamlarla basmışlar!"

Esra Erol'da programına 14 yıllık hayat arkadaşını arayan Hüseyin Bayrakçı'nın sözleri damga vurdu. Programda "14 yıl oldu ben çantasına el değmedim. Daha telefonunu elime alıp da 'Senin telefonunda ne var?' demedim. Çıksın karşıma 'Sen niye bana yalan söylüyorsun burada?' deyip tükürsün. Yaptıklarımı bir Allah bir de ben bilirim!" ifadelerini kullanan yaşlı adam, eşi İrade Bardakçı'nın bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi:

YAŞLI ADAMIN SÖZLERİ ESRA EROL'DA PROGRAMINA DAMGA VURDU

"2009 yılında yakalandı. Sınır dışı edilirken cebimde 10 lira vardı. 'Al şu parayı' dedim, Azerbaycan'a gönderdim. 'Ağlayarak git, gülerekten getireceğim' dedim. 19 gün sonra aylığımı aldım. Çorba içmedim, Azerbaycan'a gittim. Bankadan kredi çektim. Yetişmedi. Sonra geldim 'Bir daha çekeceğim' diye. Banka müdürü vermedi."

Bankada yaşadığı sorunu anlatan yaşlı adam, şu açıklamayı yaptı:

"Baş müdüre 'Azerbaycan'dan evlendim. Hanımımı getiremedim, param yok' dedim. Ondan sonra müdürü çağırdı. 'Buna usulen 5 milyar kredi verin' dedi. Onu aldım, Azerbaycan'a vardım. Uçakta, o soğukta bana taksi ile damadını gönderdi. O çocuk getirdi. Ben nikah yapacaktım. Bana 'Bizde 10 gün Hıdırellez Bayramı var. Tatil. 10 gün kal.' dedi. Ben kalamayacağımı söyledim. Bir ay daha oldu. Mayıs'ın 11'inde nikah kıydım. Orada bana kapalı zarf verdiler. 'Ağzını açma' dediler. Geldim, 3 ay gidemedim. Para yok. Pervane diye kızı var. Bana telefon açıyor, bu kapatıyor. Gittim bankadan bir kredi daha çektim onun üzerine. Aldım yarısı dolar, yarısı TL. Masanın üzerine koydum. Orada nikah kıydık, yola çıktık, sınır kapısına geldik. Bana 'Sen geçersin ama kadın geçemez!' dediler. 'Niye?' diye sordum. 'Bunun 1 milyon 49 bin lira cezası var. Bu ödenecek' dediler. Buradan giderken 2 halının arasına 500 lira para koymuştum, ona verdiğim paradan da 500 lira kalmış. Arkadaşıma telefon ettim. Hanımı sınır kapısından içeri sokmak için didindim."

Hayatının aşkı ile evlenmek için her şeyi yaptığını vurgulayan Hüseyin Bey, 1 çocuğu olduğunu fakat onunla görüşemediklerini belirtti. Eski eşinden ayrıldıktan sonra onun vefat ettiğini belirten yaşlı adam, 6 Kasım tarihinde İrade Hanım'la tartışma yaşadıklarını belirtti.

"TANIŞTIĞIMIZDA SEVGİLİSİ VARDI!"

6 Kasım'da eşinin kayıp olduğunu söyleyen Hüseyin Bey, Esra Erol'un sorusu üzerine İrade Hanım'la nasıl tanıştıklarını anlattı.

"Ben bekardım. 2008'in son aylarında benim yanıma geliyordu. Onun Muammer diye sevgilisi vardı, onunla kalıyordu. Benimle ilişkisi yoktu. Ondan sonra polisler yakalamış, basmışlar" diyen Hüseyin Bey'in sözlerini "Neyde basmışlar?" sorusu ile kesen Esra Erol, "Fuhuşta basmışlar!" yanıtı sonrası şaşırdı.

Yaşlı adam şu açıklamayı yaptı:

"Muammer bana telefon açtı. Gece saat 03.00. İrade'nin adı Gül'dü o zaman. Bana 'Bunu hastaneye götürüyorlar' dedi "

"SEVGİLİMİ FUHUŞ BASIKININDA YAKALADILAR DİYE YARDIM MI İSTEDİ?"

Esra Erol bunun üzerine "Muammer senden 'Benim sevgilimi fuhuş baskınında yakaladılar' diye mi yardım istiyor?" sorusunu yöneltti.

Hüseyin Bey açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Benimle ilişkisi yoktu. Yardım ettim. Çamaşır makinesini, buzdolabı ve fırınımı buna verdim. 'Ben bekarım, isterse olsun istese olmasın' dedim. O zaman arkadaştık. Ev serdi kendine. Ondan sonra sınır dışı oldu. Muammer ile ikisi adliyenin arkasında oturuyorlardı. Muammer 'Bu sınır dışı oldu', Türkiye'ye dönme şansı yok. Sen bekarsın. Sana nikah yapalım, o da gelsin' dedi.

Ahlak polisi tarafından yakalanan İrade Hanım'ın sınır dışı edildikten sonra, ülkeye girmesi için Hüseyin Bey'in bekar olmasından faydalandıkları yönündeki iddialara değinen Esra Erol, "Bunun üzerine onu aldın getirdin, kendine eş yaptın. O evliliğiniz süresince bu işe devam etti mi?" diye sordu.

"BEN ONA, 'BEBİŞİM, AŞKIM' DEDİM!"

Yaşlı adam yaşadığı sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Ben ona 'İrade' demedim. Telefonumda yazılı 'Bebişim', 'aşkım' dedim."

İrade Hanım iddialar üzerine canlı yayına bağlandı:

"O insanın orada konuştuğu hiçbir şey doğru değil. Benim ona yaptığım 14 senelik şeyleri ona kimse yapmadı. Ben fuhuştan hiçbir zaman yakalanmadım."

FUHUŞ İDDİALARINA OLAY YANIT: "KÖTÜ YOLUN YOLCUSU OLSAYDIM..."

Esra Erol "Bu konuda hakkınızda işlem yapıldı mı?" diye sordu. İrade Hanım "Ben burada da aynen şirketlerin gönderdikleri temizliklerde çalıştım. Ben, eşim rahmetli olduktan 12 yıl sonra evlilik yaptım. Ben kötü bir kadın değilim. Kötü yolun yolcusu olsaydım 12 sene sonra evlilik yapmazdım." dedi.

Hüseyin Bey'in kendisiyle evlenmek istediğini belirten İrade Hanım "Pasaportumun günü geçmişti, ben burada sınır dışı edilirken" ifadelerini kullandı.

ESRA EROL O SORUSUNU YİNELEDİ: "HAKKINIZDA HİÇ İŞLEM YAPILDI MI?"

Ünlü sunucu Esra Erol, İrade Hanım'a "2009 yılı ve sonrasında hakkınızda işlem yapıldı mı?" diye sordu.

"2009'da ben onunla evlilik yaptım. Ben 2008'de oldum sınır dışı. Hakkımda hiçbir şey yok. Orada dosyada ne yazıldığını bilmiyorum." ifadelerini kullanan İrade Hanım "Hüseyin Bey, bana uzaklaştırma aldırdı." dedi.

Esra Erol, Hüseyin Bey'e "Ekrem diye birisi evde kalıyor muydu?" diye sordu. Yaşlı adam "Evet, gelir giderdi. Ekrem onun arkadaşı." yanıtını verdi. Esra Erol 6 Kasım'da Ekrem Bey nedeniyle bir tartışma yaşanıp yaşanmadığını sorunca İrade Hanım "Ben onunla yıllardır konuşmuyorum. Ekrem onun arkadaşı." yanıtını verdi.

"ALLAH'TAN KORKMUYOR MU BUNLAR?"

Ekrem Bey ile İrade Hanım arasında ilişki olduğundan şüphelenen Hüseyin Bey'in uzaklaştırma aldırdığını belirten Esra Erol şu açıklamayı yaptı:

"Ekrem, Hüseyin Amca'yı arayp 'Ben İrade'yi çok kötü yapacağım. Benim arkadaşımın evine geliyor ve orada kalıyor. Etleri alıp kaçıyor' diyor."

İrade Hanım ise "Allah'tan korkmuyor mu bunlar?" diyerek duruma tepki gösterdi. Kocasına boşanma davası açtığını belirten İrade Hanım, "Avukatım bir sizinle görüşsün Esra Hanım" dedi.

İrade Hanım'ın Hüseyin Bey'in ahlaksız bir yaşam tarzı olduğu yönündeki iddiaları üzerine Esra Erol, yaşlı adama söz verdi. Hüseyin Bey ise yaşadığı yerdeki kimsenin hakkında kötü bir şey söylemeyeceğini vurguladı.





