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  4. Esra Erol’da şoke eden TikTok itirafı! "3 araba parasını yedim"

Esra Erol’da şoke eden TikTok itirafı! "3 araba parasını yedim"

06.11.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un programına katılan Gülten Hanım'ın itirafları programa damga vurdu. Gülten Hanım, TikTok uygulaması yüzünden eşini ve çocuklarını kaybettiğini belirtti. Ünlü uygulamada canlı yayın açıp para kazanan Gülten Hanım, 'Birçok kişinin hayatını kararttım!' diye konuştu.

ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Programa katılan Gülten Hanım, kendisiyle ilgili inanılmaz itiraflarda bulundu.

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Tiktok hesabı açarak dikkat çeken videolar paylaşan ve takipçi sayısını yükselten Gülten Hanım, 'çok büyük paralar kazandım' 'ama çok pişmanım' dedi.

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RAMAZAN'IN ÇOK PARASINI YEDİM

Sosyal medyadan Ramazan denilen kişi ile tanışan Gülten hanım, Ramazan'ın çok parasını yediğini ama hayatını kararttığını söyledi. Arkadaşı olduğunu söyleyen Gülten, "Ramazan'dan özür diliyorum" dedi.

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3 ARABA PARASINI YEMİŞİMDİR"

Tiktok'ta para kazanmak için dans videoları, dikkat çeken videolar çeken Gülten, çok pişman olduğunu söyledi.

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"Önceden evimde yemek yapardım, çocuklarımla ilgilenirdim. Allah o Tiktok'un belasını versin" ifadelerini kullandı. Kazandığı paralarla evine bakan Gülten, daha sonra Ramazan ile TikTok'tan tanıştığını söyledi.

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Ramazan ile yüz yüze de görüştüğünü söyleyen Gülten, Ramazan'ın 1,5 yıldır Ramazan'ın 3 araba parasını yemişimdir' dedi.

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EŞİM RAMAZANLA İLİŞKİMİ BİLİYORDU

Eşinin Ramazan ile ilişkisi olduğunu bildiğini söyleyen Gülten Hanım, 'eşim her şeyi biliyor, canlı yayın yaptığımı, Ramazan'dan para aldığımı, onunla buluştuğumu' dedi.
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"İSTEYEREK YAPTIM"

Ramazan Çakmak canlı yayına telefon bağlantısı ile katıldı. Ramazan Çakmak hakkında çıkan iddialara ise " ben dolandırılmadım, isteyerek yaptım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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