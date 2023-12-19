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  4. Esra Erol'da şoke eden yasak aşk olayı! "Kocam sosyal medya fenomeni oldu" dedi, aldattığı için tepki gösterdi: "TikTok'ta aşk acısı çekiyor!"

Esra Erol'da şoke eden yasak aşk olayı! "Kocam sosyal medya fenomeni oldu" dedi, aldattığı için tepki gösterdi: "TikTok'ta aşk acısı çekiyor!"

19.12.2023 10:29 | Son Güncelleme:
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Esra Erol'da programına Nurcan Hanım'ın ihanet dolu hikayesi damga vurdu. 22 yıllık kocası Ferhat'ın sosyal medya fenomeni olduğunu belirten Nurcan Hanım, aldatıldığını söyleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Gözü yaşlı kadın, "Kocam, TikTok'ta aşk acısı çekiyor!" diyerek tepki gösterdi.

Esra Erol canlı yayında dikkat çeken bir yasak aşk konusunu ele aldı. Nurcan Hanım ağlayarak "Boşa geçen bir 22 yıl!" dedi ve yaşadığı sıkıntılı sürece dikkat çekti. 4 çocuğu olduğunu belirten Nurcan Hanım, sosyal medya fenomeni olan eşi Ferhat Gülal'ın kendisini aldattığını belirtti.

ESRA EROL

"BU YÜZSÜZ! ELİMDEN GELENİ ARDIMA KOYMAYACAĞIM!"

Gözü yaşlı kadın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz 12 Aralık günü ben köydeydim. İki sene önce eşimin yanına gidip gelen kadını, kocam tekrar benim eşyalarımın üzerine getirdi. Kayınvalidem telefonda konuşuyordu. Eşim, kayınvalideme 'Kadın yine geri geldi.' diyor. Sanki ben gitmişim, çocuklarının anası gitmiş de kadın yine geri geldi. Bunun üzerine kulak misafiri oldum. Ben bunu duyduğum an kıyameti kopardım. Evden nasıl çıktım bilmiyorum. Bafra'ya evime indim. Kadın ben oraya gelene kadar evimdeymiş. Beni görünce evden kaçıyor."

Yaşananlar nedeniyle çocuklarının 3 sene ağladığını vurgulayan Nurcan Hanım "Bu yüzsüz! Elimden geleni ardıma koymayacağım!" ifadesini kullandı.

ESRA EROL

SON 3 YILDA DEFALARCA İHANET ETTİ!

Esra Erol son 3 yıl içerisinde Ferhat Bey'in eşine defalarca ihanet ettiğini belirtti.

Ünlü sunucu yaşananları şu şekilde özetledi:

"Sosyal medyada tanıştığı kadınlarla birliktelik yaşıyor. Özellikle 2 kadın var. Ferhat Bey gidiyor, sosyal medya tanıştığı kadınlarla Bafra'da ev açarak beraberlik yaşıyor. Bunları öğrendikten son Nurcan boşanma kararı alıyor. Ama daha sonra vazgeçiyor."

Ayrılık süreci sonrası farklı bir evde tekrar yaşamaya başlayan çifte dair açıklamada bulunan Esra Erol şu ifadeleri kullandı:

"Kocası Ferhat sosyal medyadan ona gelen Nursel ile ayrılıyor. Tekrar bu kadınla ilişki yaşamaya başlayıp o yaşadığınız eve getirdiğinde sen polisle o kapıya dayanıyorsun. Şimdi ne istiyorsun?"

ESRA EROL

"TİKTOK'TA TANIŞIP KOCAMIN PEŞİNE DÜŞTÜ!"

Ferhat'ın kendisini yanına yakıştırmadığını belirten Nurcan Hanım "Ben Ferhat ile bir kez dışarı çıkmadım. Bu Nursel hanım dediğim de 5 çocuklu, evli kadın. TikTok'ta tanışıp koşumun peşine düştü. Ve biz bununla 19 Mayıs'ta karşılaştık. Jandarma ve polis de şahit dedi."

ESRA EROL

"SOSYAL MEDYA BAĞIMLISI OLAN KİŞİLERLE İLİŞKİ KURUYOR!"

Esra Erol, Nurcan Hanım'ın eşinin sosyal medya bağımlısı olduğunu ve kendisi gibi sosyal medya bağımlısı olan kişilerle ilişki kurduğunu belirtti.

TikTok'ta yayınlanan aşk görüntülerini paylaşan Esra Erol, "Sen bu görüntüleri nasıl gördün?" diye sordu. Nurcan Hanım ise "Ben bunları ayrı bir hesaptan gördüm." yanıtını verdi.

İddialar üzerine Ferhat Bey canlı yayına bağlandı ve Nursel Hanım'ın şu an yanında olmadığını belirtip şu an bir ilişkisi olduğunu doğruladı.

Ferhat Bey, "Bana karılık yapmadı. Benim babamı öldüren karım ve çocuklarım." dedi. Eşiyle barıştıktan sonra eşini, annesi yalnız diye köye çıkarttığını belirten Ferhat Bey, "Hayat benim!" dedi.

Bu sözler üzerine Esra Erol'dan Nursel Hanım'ı sevdiğini söyleyen Ferhat Bey' çrpıcı bir soru geldi:

"Araya bir de Arife girmiş doğru mu? Nursel seni tek edip Arife ile ilişki yaşadın ve Nursel sana sonra tekrar geri mi döndü? Hayatı istediğin gibi yaşıyorsun. Sen bu hayatı yaşarken Nursan ve çocuklar üzülmüyor mu?"

ESRA EROL

"TİKTOK'TA VİDEO ÇEKİP KARŞILIKLI AĞLAŞTILAR"

Nurcan Hanım'ın boşanmak istediğini belirttti. Nusel Hanım'ın boşandığını belirten Ferhat Bey, onun 5 çocuğunu da geride bıraktığını söyledi. Öte yandan Ferhat Bey ile Nusel Hanım'ın TikTok'ta karşılıklı ağlaştıkları videoları olduğu ortaya çıktı.

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