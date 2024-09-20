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Esra Erol'u çileden çıkardı! Canlı yayına gelen istismarcı pişkin tavırlarıyla şoke etti! "Bu pisliğin..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.09.2024 12:48
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Esra Erol'da işlenen istismar olayı günlerdir ortaya çıkan detaylarla şoke etmeye devam ediyor. Zihinsel engelli 14 yaşındaki Pınar isimli kız çocuğunu istismar eden Afgan asıllı Zahid isimli erkek canlı yayına katıldı. Anlattıklarıyla ve rahatlığıyla şaşırtan Zahid, Esra Erol'u da çileden çıkardı. Erol, Zahid'in serbest kalmasına isyan etti.

Esra Erol'u çileden çıkardı! Canlı yayına gelen istismarcı pişkin tavırlarıyla şoke etti! "Bu pisliğin..."

Esra Erol'da programına geçtiğimiz günlerde çıkan ve skandal bir olayı ifşa eden Serkan Karakaya anlattıklarıyla herkesi şoke etmişti. Karakaya, eşi Ayşe'nin önceki evliliğinden olan zihinsel engelli Pınar'ın Zahid isimli bir Afgan asıllı erkek tarafından istismar edildiğini söylemişti.

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ÖZ BABASINA İFTİRA ATTI!

Esra Erol'un aktardığına göre, Pınar Deniz karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince hamile olduğu ortaya çıkıyor. İfadesi alınan Pınar "Öz babam beni istismar etti." diyor ve DNA testi sonucunda bebeğin öz babasından olmadığı anlaşılıyor. İftiraya dayanamayan baba da intihar ediyor. Aylar geçtikten sonra Pınar doğum yapıyor ve bebeğin gerçek babasının Afgan asıllı Zahid olduğu ortaya çıkıyor. Anne Ayşe de zihinsel engelli kızına istismarcı Zahid'le dini nikah yapıyor.

Esra Erol'da skandal istismar olayı! Öz babasının... Esra Erol'da skandal istismar olayı! Öz babasının...

İSTİSMARCI CANLI YAYINA GELDİ!

İddiaların ardından Esra Erol'da canlı yayınına katılan Zahid, "2 sene önce tanıştık. Pınar'la aramızda yakınlaşma oldu. Kız küçük olduğu için kendi babasına teslim ettim. 20 yaşından büyük olduğunu söyledi. Pınar hamile olduğunu benden sakladı 6.5 aylıkken öğrendim. Benden önce kaç kişiyle beraber olmuş." dedi. Ayrıca Zahid, annesi Ayşe'nin dini nikah sırasında altın bilezik istediğini de ekledi. Zahid anne ve üvey babanın kendisine damat dediğini belirtti. 400 bin TL karşılığında ailenin şikayetini geri çektiğini iddia etti.

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BAŞKA BİR KIZI DA ALIKOYMUŞ!

Yayın sırasında Esra Erol, Zahid'e "Şu an evde üzerine kapıyı kilitlediğin başka bir kız var mı?" diye sordu. "Hayır" yanıtını veren Zahid'in başka bir kızı evinde tuttuğu iddia edildi. Zahid, Berkay isimli bir arkadaşının kızlarla birlikte olmak için evini kullandığını söyledi.

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ESRA EROL İSYAN ETTİ!

"Küçük bir çocuğu istismar eden birinin denetimden faydalanmasını anlamıyorum, anlamayacağım. Neden cezaevinde olmadığını anlayamıyorum. Dava sürecine kadar bu kişinin cezaevinde olması gerekiyordu." dedi.

"Bir tarafta Sıla bebek diğer tarafta Narin çocuğumuz kayboldu. Hepsinin kayıplarının ardından aileleri, en yakınları, onları koruması gereken anne babaları çıkıyor. Aslında onları en mağdur eden kişiler olduğu ortaya çıkıyor. Şu anki durumda da aslında aynı şeyi görüyoruz. Küçük olan Pınar'ı ne annesi ne de üvey babası koruyamıyor. Kızlarını istismar eden kişinin evinde çay kahve içip hayatlarına devam ediyorlar. Hatta istismarı bir bilezikle üstünü örtüp gündelik hayatlarına devam edecekler." ifadelerini kullandı.

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Esra Erol, "Bizim ülkemizde bu zihniyet değişmediği sürece biz bu mağduriyetleri yaşamaya devam edeceğiz. Şu anda burada kızını mağdur eden istismarcısının evine kaçan anne var. İstismarcıyla üvey kızının dini nikahını yapan üvey baba var. Hepsi yetişkinler ama ortada mağdur olan kim? Çocuk. Bu pisliğin sofrasına oturdun mu? O eve yerleştirdiniz mi? Sizin evinizde bu kızın bir yastığı var mı? Yok." sözleriyle sitem etti.

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