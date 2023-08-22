Esra Erol ve Bergüzar Korel buluştu! Görenler şaşıp kaldı

Meslektaşı Halit Ergenç ile evliliğinden 3 de çocuğu bulunan Bergüzar Korel uzun süre sonra bir dizi teklifini kabul etti.

Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan Bergüzar Korel'e övgü yağdı. Ünlü oyuncu, imaj değişikliği sonrası en yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetildi.

Bergüzar Korel'in son halini gören Esra Erol'dan da paylaşım gecikmedi.

28 Ağustos'ta ekranlara dönmeye hazırlanan sunucu yakın arkadaşını paylaşarak "Heyecanla bekleniyorsun" dedi. Esra Erol Korel'in kendisine benzerliğine dair ise yorum yapmadı.

Esra Erol ve güzel oyuncu kısa süre sonra ise bir arkadaşlarının düğününde buluştu. Poz veren ikiliyi görenler ise benzerliklerine şaşıp kaldı.

