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Esra Özmen'in eşi Fuat Özdolgun kimdir? 2. Sayfa konuğu Fuat Özdolgun ve Esra Özmen kaç çocuğu var?

07.06.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Özmen'in eşi Fuat Özdolgun, güzel şarkıcının 2. Sayfa magazin programında yaptığı açıklamaların ardından merak konusu oldu. Peki 2. Sayfa konuğu Esra Özmen'in eşi Fuat Özdolgun kimdir? İşte Esra Özmen - Fuat Özdolgun çifiti ile ilgili merak edilenler...

Esra Özmen'in eşi Fuat Özdolgun kimdir? 2. Sayfa konuğu Fuat Özdolgun ve Esra Özmen kaç çocuğu var?

Esra Özmen'in eşi Fuat Özdolgun günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Esra Özmen, 2. Sayfa'da Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Programın ardından birçok vatandaş '2. Sayfa konuğu Esra Özmen'in eşi Fuat Özdolgun kimdir?' sorusunun yanıtını öğrenmek için internette sorgulama yapmaya başladı. Esra Özmen - Fuat Özdolgun çifiti ile ilgili merak edilenler haberimizde...

2. SAYFA KONUĞU ESRA ÖZMEN'İN EŞİ FUAT ÖZDOLGUN KİMDİR?

Fuat Özdolgun 8 Temmuz 1974'te İzmir'de dünyaya geldi. Özdolgun, İlköğretime başladığı yıllarda müzikle tanıştı. Müzisyen bir ailenin ferdi olduğu için müziğe dedesi Kemani Sait Bey'in (Yesmesliler) dersleriyle başladı. Fuat Özdolgun sonraki yıllarda Mehmet Saim Karadağ'dan nota ve nazariyat eğitimi aldı. Aynı yıllarda Nursal Ünsal Birtek ve Ahmet Özcaglayan'ın çalıştırdığı korolarda eşlik ve repertuvarını geliştirme şansı buldu. Yurt içinde ve yurt dışında birbirinden değerli sanatçılarla çalışma fırsatı buldu. Sanat çalışmalarına halen İstanbul'da devam etmektedir.

FUAT ÖZFOLGUN ESRA ÖZMEN ÇİFTİNİN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Esra Özmen - Fuat Özdolgfun çiftinin 2010 yılında Tanem adında bir kız çocuğu oldu.

Fuat Özdolgun

ESRA ÖZMEN KİMDİR?

Esra Özmen, 28 Mart 1976 tarihinde İzmir'de doğdu.

Esra Özmen, İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarından mezun oldu. Fakat şarkıcının, müziğe genç yaşlardan itibaren ilgi duyduğu biliniyor.

Esra Özmen, 19 yaşındayken şarkı söylemeye başladı. Özmen, müzik sektörünün yanı sıra televizyon sunuculuğu da yaptı.

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