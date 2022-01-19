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Estetik ameliyat bağımlısı Serena Smith, görünümü için milyonlarca dolar harcadı! “Erkekler trafiği durdurup bana...”

19.01.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ameliyat bağımlısı Serena Smith, olabildiğince abartılı görünmek için 50 bin sterlin (yaklaşık 927 bin TL) harcadı. Yapay ve sahte görüntüsünün kendisine ilham verdiğini ve iyi hissettirdiğini dile getiren Smith, görünüşünü tamamlamak için son olarak Brezilya popo kaldırma ameliyatı yaptırdı. Defalarca kez estetik operasyonlar için bıçak altına yatan Smith, “Erkekler trafiği durdurup bana bakıyorlar” sözüyle gündem yarattı.

Estetik ameliyat bağımlısı Serena Smith, görünümü için milyonlarca dolar harcadı! “Erkekler trafiği durdurup bana...”

Çocukluğundan beri Barbie bebeğe benzemek istediğini dile getiren Serena Smith, olabildiğince abartılı görünmek için milyonlarca dolar harcadı. 23 yaşındaki model, ilk ameliyatını 18 yaşında yaptırdı. O zamandan beri göz kamaştırıcı bir görünüm yaratmak için yüzüne dolgu ve botoks yaptıran Smith, aylık kozmetik harcamalarıyla da dudak uçuklatmayı başardı. Estetik ameliyatlarının dışında Smith, aylık bakımı için binlerce dolara kozmetik ürünleri satın aldığını itiraf etti.

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“DİKKAT ÇEKMEYİ SEVİYORUM”

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Kanada’da yeni bir estetik operasyon için hazırlıklarına başladığını ifade eden Smith, “Dikkat çekmeyi ve tepki almayı seviyorum. Bu durumu komik buluyorum. Arabamla trafikteyken son ses müzik açıyorum, tüm erkeklere el sallıyorum ve öpücük atıyorum. Trafikteki herkes bana gülümsüyor ve karşılık veriyor. Bazı erkekler trafikte arabalarını durdurarak bana bakmayı tercih ediyor“ dedi.

İnsanların kendisi hakkında söylediklerini umursamadığını dile getiren Smith, “Başkalarının yaptıklarım hakkındaki düşünceleri beni etkilemiyor. Özellikle olumsuz yorumları hiçbir zaman ciddiye almıyorum. Onların düşünceleri yerine kendi isteklerim ve arzularım doğrultusunda hareket etmeye özen gösteriyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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