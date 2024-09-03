Estetik ameliyat yaptırmak için hastaneye giden anne 3 yaşındaki çocuğunu evde yalnız başına bıraktı! Komşuları çareyi polisi aramakta buldu

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Jessica Renteria isimli bir kadın 3 yaşındaki çocuğunu evde yalnız bıraktı. Polis, komşuların binanın etrafında tek başına ve gözetimsiz dolaşan bir çocuk gördüklerine dair endişelerini paylaşmalarının ardından olay yerine geldi.

Polis vücut kamerası görüntüleri, memurların çocuğu apartman kompleksinde güvenli ve zarar görmemiş bir şekilde bulduğu anı gösterdi. Raporlara göre 3 yaşındaki çocuk yaklaşık 6 saat boyunca kendi başınaydı.

WSVN'nin bildirdiğine göre, polis Renteria'yı birkaç mil uzaklıktaki bir cerrahi merkezinde buldu . Tutuklama raporuna göre, anne memurlara bir arkadaşının çocuğa bakması gerektiğini söyledi. Ancak, memurlar arkadaşına ulaştığında, sanığı tanıdığını itiraf etti ancak çocuğa nezaret etmesi istendiğini reddetti.