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Estetik bağımlılığı sevgilisinin ölümünün ardından yaşadığı depresyonu atlamasına yardımcı oldu! “Ben bir estetik ameliyat bağımlısıyım”

16.03.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine ulaşan Nicole Zavala, sevgilisi Demetrius Meach’in ölmesinden sonra çok zor bir yıl geçirdiğini itiraf etti. Sevgilisinin hayatını kaybetmesiyle ağır bir depresyon yaşadığını ifade eden Zavala bu süreçte estetik prosedürlere 144 bin sterlin (yaklaşık 320 bin 847 TL) harcadı. Estetik ameliyat bağımlısı haline geldiğini söyleyen Zavala, prosedürlerin erkek arkadaşının ölümüyle başa çıkmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Estetik bağımlılığı sevgilisinin ölümünün ardından yaşadığı depresyonu atlamasına yardımcı oldu! “Ben bir estetik ameliyat bağımlısıyım”

Sosyal medyada ‘Truly’ kullanıcı adıyla bilinen fenomen isim erkek arkadaşının vefat etmesinden sonra depresyonu aşabilmek için estetik prosedürlere bir servet harcadı. Sosyal medyada estetik prosedürlerini anlattığı mini bir belgesel yayınlayan Zavala, görünüşünü değiştirmenin kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü ifade etti. Üç yıllık sevgilisi Demetrius Meach’in yasını estetik prosedürleri sayesinde atlatmayı başardığını belirten Zavala, 30. yaş gününde kendisine dördüncü göğüs estetiğini hediye edeceğini açıkladı.

“KİMİN NE DÜŞÜNDÜĞÜ UMRUMDA DEĞİL”

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Dış görünüş söz konusu olduğunda her zaman doğallığın yerine daha yapılı bir görüntüyü tercih ettiğini belirten Zavala, “Kimin ne düşündüğü umrumda değil. Beni görmek istemiyorsa takip etmemeyi seçebilirler. Ben bir estetik ameliyat bağımlısıyım! Sevgilimin ölümüyle birlikte mücadelem başladı” dedi.

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Estetik prosedürlerine devam edeceğini belirten Zavala, “Kendimi bu şekilde daha güzel buluyorum. Estetik prosedürlerimin her birine tek tek hayranım. 40 yaşıma geldiğimde yaptırdığımın iki katını yapacağım” diye konuştu.

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sosyal medya estetik

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