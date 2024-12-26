Estetik bağımlısı olduğunu itiraf etti! Yüzündeki botoks ve dolgular için 50 bin sterlin (2 milyon TL) harcadı

MYNET|DIŞ HABERLER 'Fetisch Barbie ' olarak bilinen içerik üreticisi , arkadaşlarının yüzünü mahvedeceğini düşündüğünü ancak kendisinin bu durumu umursamadığını söyleyerek estetik operasyonlar için peşi sıra bıçak altına yattı. Hakkındaki tüm olumsuz yorumlara rağmen estetik operasyonları sevdiğini dile getiren fenomen isim Truly'ye yaptığı açıklamasında, "Estetiğimi her şeyin büyük olması olarak tanımlardım. Uzun, kabarık saçlar, büyük dudaklar, uzun tırnaklar , bu sadece benim tarzım." dedi.

3-4 ayda bir görüşünü tazelemek için estetik yaptırdığını dile getiren fenomen isim, "Her üç ila dört ayda bir dudak dolgusu yaptırıyorum. Her zaman o taze, dolgun görünüme sahip olmak istiyorum. Toplamda 30 bin-50 bin sterlin arasında harcama yaptım. Dolgulara çok takıntılı olduğumu biliyorum. Dolgu ve botoksa %100 bağımlıyım" diye konuştu.

ARKADAŞLARI GÖRÜNTÜSÜNDEN ENDİŞE EDİYOR

Avustralyalı sosyal medya fenomeni arkadaşlarının görüntüsünden endişe ettiğini ifade ederek, "İlk kez 18 yaşında dudak dolgusu yaptırdım. Arkadaşlarım sürekli olarak dolgu ve botoksu yenilememden dolayı görüntümden endişe etmeye başladı. nternette çok fazla olumsuz yorum alıyorum ama artık yorumlarımı okumuyorum.Herkes benim aşırı olduğumu biliyor ama sanırım arkadaşlarım, bana bahşedilen doğal güzelliği mahvetmemi engellemeye çalışıyorlar." diye belirtti.