Estetik cerrahi için bir servet harcadı! Sonuca inanamadı... “Cinsel organımın tamamen değişeceğini söylemediler”

Kanada’nın Edmonton bölgesinde yaşayan Stacie Hudson isimli bir kadın iki çocuğunun doğumundan sonra cinsel organından 13 bin sterlin (yaklaşık 445 bin TL) değerinde bir estetik ameliyat geçirdi. Mumya makyajı olarak isimlendirilen ameliyatın ardından vajinasının tamamen değiştiğini ifade eden Hudson, “Hiç kimse bunun hakkında konuşmadı ve hiçbir şey açıklanmadı” dedi.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Daha öncesinde de pek çok estetik prosedür geçirdiğini ve ameliyatlarının öncesinde özellikle sosyal medyadan benzer süreçleri yaşayanların deneyimlerini izlediğini dile getiren Hudson, “Kimse bu konuda herhangi bir şey söylemediği için ben anlatacağım. Bu ameliyat vajina yapımı tamamen değiştirdi. Gerçekten uyum sağlama konusunda zorlandım ” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Hudson’un gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı benzer durumları yaşadıklarını ancak anlatmaya çekindiklerini söyledi.