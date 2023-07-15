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  4. Estetik cerrahi için bir servet harcadı! Sonuca inanamadı... “Cinsel organımın tamamen değişeceğini söylemediler”

Estetik cerrahi için bir servet harcadı! Sonuca inanamadı... “Cinsel organımın tamamen değişeceğini söylemediler”

15.07.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki çocuk annesi Stacie Hudson doğumun sonrasında “mumya makyajı” adı verilen bir estetik operasyon yaptırmaya karar verdi. Kadınların cinsel organında doğuma bağlı oluşan deformansyonların giderilmesine yönelik olarak yapılan ameliyat sonrasında Hudson karşılaştığı sonuca inanamadı. Genç kadın ameliyatın ardından vajinasının tamamen değiştiğini söyledi.

Kanada’nın Edmonton bölgesinde yaşayan Stacie Hudson isimli bir kadın iki çocuğunun doğumundan sonra cinsel organından 13 bin sterlin (yaklaşık 445 bin TL) değerinde bir estetik ameliyat geçirdi. Mumya makyajı olarak isimlendirilen ameliyatın ardından vajinasının tamamen değiştiğini ifade eden Hudson, “Hiç kimse bunun hakkında konuşmadı ve hiçbir şey açıklanmadı” dedi.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

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Daha öncesinde de pek çok estetik prosedür geçirdiğini ve ameliyatlarının öncesinde özellikle sosyal medyadan benzer süreçleri yaşayanların deneyimlerini izlediğini dile getiren Hudson, “Kimse bu konuda herhangi bir şey söylemediği için ben anlatacağım. Bu ameliyat vajina yapımı tamamen değiştirdi. Gerçekten uyum sağlama konusunda zorlandım ” dedi.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Hudson’un gönderisini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı benzer durumları yaşadıklarını ancak anlatmaya çekindiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada Vajina estetik

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