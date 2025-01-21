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Estetik operasyonlarına servet harcadı! 500'den fazla operasyon geçiren fenomenin son haline tepki yağdı: "Erkekleri elimde tutamadım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.01.2025 15:18
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33 yaşındaki içerik üreticisi Elaina Starr, 500'den fazla estetik operasyonu için 200.000 sterlinden (8.721.372,00 TL) fazla para harcadı. Girdiği ortamlarda dikkat çektiğini ve herkesin kendisine baktığını söyleyen Starr, sahte görünümü çok seviyor. Ancak özellikler erkeklerin kendisini plastik bulduğunu söyleyerek aşk hayatının yolunda gitmediğini ifade eden Starr, "Erkekleri elimde tutamadım" dedi.

Estetik operasyonlarına servet harcadı! 500'den fazla operasyon geçiren fenomenin son haline tepki yağdı: "Erkekleri elimde tutamadım"

MYNET|DIŞ HABERLER Estetik ameliyat tutkunu bir kadın, görünüşüne 200.000 sterlinden (8.721.372,00 TL) fazla para harcadıktan sonra aşk hayatı için mücadele vermek zorunda kaldığını söyledi. New York'ta yaşayan Starr, "500'den fazla işlem geçirdim. Erkekler bakacak, kadınların her zaman bir sorunu olacak. Beni ben olduğum için seven birini arıyorum. Ben zekiyim, komiğim ve ortaya koyabildiğim çok şey var" dedi.

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5 kez BBL (Brezilya popo kaldırma estetiği, iki kez karın germe ameliyatı geçiren Starr, "Dudaklarımda silikon var, tabii ki. Doğal görünmüyorlar. Vücudumun büyük bölümü plastik görünüyor. İnsanlar bundan hoşlanmıyor ama benim için bu bir yaşam tarzı" diye konuştu.

Estetik Operasyonları Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Estetik operasyonlar kişinin tercihi olmalıdır.
Doğallıktan yanayım. Estetik hiç yaptırmam.
Her şeyin kararında güzel olduğunu düşünüyorum. Ufak dokunuşlar olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
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