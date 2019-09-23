YEMEK

Etli kuru fasulye tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 23.09.2019 15:14 | Son Güncelleme

Türk mutfağının en özel yemeklerinden olan kuru fasulyeyi kuzu etiyle pişirdik, tadına doyamadık. Etli kuru fasulye tarifi ve kuru fasulye kalorisini merak edenler için tüm detaylarıyla anlatıyoruz, şimdiden afiyetler...

Etli kuru fasulye tarifi

Etli kuru fasulye, son derece doyurucu ve lezzetli bir yemektir. Sofraların vazgeçilmez yemeği olan kuru fasulye, özellikle kış aylarında tercih edilir. Yanında turşu ve pirinç pilavı olmazsa olmazlardandır.

ETLİ KURU FASULYE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:
2 su bardağı kuru fasulye
2 yemek kaşığı salça
Bir adet soğan
Bir çay bardağı sıvı yağ
400 gr kuzu kuşbaşı
Bir adet domates
Tuz, karabiber
Sıcak su

HAZIRLANIŞI:
İlk olarak bir gece önceden kuru fasulyeyi suda ıslatın ve ertesi gün süzerek kullanıma hazır hale getirin.
Soğanı küçük küpler şeklinde doğrayın ve tencereye aldığınız sıvı yağın içinde pembeleşinceye kadar kavurun.
Soğanların rengi dönünce eti ilave edin. Eti yaklaşık 10 dakika kavurduktan sonra salça ve rendelenmiş domatesi de ekleyip kavurmaya devam edin.
Bir buçuk litre sıcak suyu tencereye koyun. Üzerine fasulyeleri ekleyin ve baharatları ilave edin. Tüm malzemeler pişene kadar kaynatın.

ETLİ KURU FASULYE KALORİ
Bir porsiyonu 379 kaloridir

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Sivas katmeri coğrafi işaret alarak tescillendi! Sivas katmeri tarifiSivas katmeri coğrafi işaret alarak tescillendi! Sivas katmeri tarifi
Yaprak ciğer nasıl yapılır? Edirne'nin yaprak ciğer tarifiYaprak ciğer nasıl yapılır? Edirne'nin yaprak ciğer tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuru fasulye tarifi etli kuru fasulye kuru fasulye nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas katmeri coğrafi işaret alarak tescillendi! Sivas katmeri tarifi

Sivas katmeri coğrafi işaret alarak tescillendi! Sivas katmeri tarifi

Yaprak ciğer nasıl yapılır? Edirne'nin yaprak ciğer tarifi

Yaprak ciğer nasıl yapılır? Edirne'nin yaprak ciğer tarifi

Kalamar tava tarifi

Kalamar tava tarifi

Ekler pasta tarifi: Yedikçe mutluluk verir

Ekler pasta tarifi: Yedikçe mutluluk verir

Şeker hastalarına özel aşure tarifi

Şeker hastalarına özel aşure tarifi

Hepimizin ihtiyacı var: Beş dakikada hazırlanıyor öksürüğü bıçak gibi kesiyor

Beş dakikada hazırlanıyor öksürüğü bıçak gibi kesiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.