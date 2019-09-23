Etli kuru fasulye tarifi

Etli kuru fasulye, son derece doyurucu ve lezzetli bir yemektir. Sofraların vazgeçilmez yemeği olan kuru fasulye, özellikle kış aylarında tercih edilir. Yanında turşu ve pirinç pilavı olmazsa olmazlardandır.

ETLİ KURU FASULYE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

2 su bardağı kuru fasulye

2 yemek kaşığı salça

Bir adet soğan

Bir çay bardağı sıvı yağ

400 gr kuzu kuşbaşı

Bir adet domates

Tuz, karabiber

Sıcak su

HAZIRLANIŞI:

İlk olarak bir gece önceden kuru fasulyeyi suda ıslatın ve ertesi gün süzerek kullanıma hazır hale getirin.

Soğanı küçük küpler şeklinde doğrayın ve tencereye aldığınız sıvı yağın içinde pembeleşinceye kadar kavurun.

Soğanların rengi dönünce eti ilave edin. Eti yaklaşık 10 dakika kavurduktan sonra salça ve rendelenmiş domatesi de ekleyip kavurmaya devam edin.

Bir buçuk litre sıcak suyu tencereye koyun. Üzerine fasulyeleri ekleyin ve baharatları ilave edin. Tüm malzemeler pişene kadar kaynatın.

ETLİ KURU FASULYE KALORİ

Bir porsiyonu 379 kaloridir

