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Euphoria'nın yıldızı Angus Cloud'un ölüm nedeni açıklandı! "Kazara aşırı doz..."

22.09.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria'nın yıldızı Angus Cloud'un ölüm haberi sevenlerini yıkmıştı. Babasının ölümünden kısa süre sonra intihar ettiği söylenen 25 yaşındaki oyuncunun kokain, meth ve fentanilden aldığı 'kazara aşırı doz' nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

HBO yapımı "Euphoria" dizisinin genç yıldızı Angus Cloud, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulunmuştu. 65 yaşındaki babasını kaybeden Cloud’un bu kayıptan çok fazla etkilendiği belirtilmiş ve hatta bu acıya dayanamayıp intihar etmiş olabileceği öne sürülmüştü.

Babasının ölümüyle başa çıkma mücadelesi sonucu intihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Angus Cloud'un ölüm nedeni açıklandı.

Cloud’un vücudunda fentanil, kokain ve meth kombinasyonu bulunurken, ölümünün kaza olduğuna karar verildi.

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25 yaşındaki Cloud, 31 Temmuz’da Oakland, Kaliforniya’daki aile evinde hareketsiz bir şekilde bulunmuş ve müdahaleler sonrası olay yerinde öldüğü açıklanmıştı.

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