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Ev sahibi ile kiracı kavgasında kan aktı!

03.08.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiracı ile ev sahibi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis memur, kiracının elindeki pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken kiracı ise aynı tüfekle intihar etti.

Ev sahibi ile kiracı kavgasında kan aktı!

Bursa’da ev sahibi ile kiracı kavgasında kan aktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, olay yerine gelen polislerden biri pompalı tüfek ile yaralandı. Gözü dönen kiracı bulunduğu apartmanın en üst katına çıkarak elindeki pompalı tüfekle intihar etti.

KİRACI POMPALI TÜFEKLE TEHDİTLER SAVURDU

Edinilen bilgiye göre, olay Merkez Gürsu ilçesinde bulunan İstiklal Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, oturduğu evin sahibi ile tartışan M.B. isimli kiracı pompalı tüfekle tehditler savurunca olay polise intikal etti.

TÜFEKLE POLİSİ VURDU

Ev sahibi kiracı kavgası ihbarı üzerine olay yerine gelen polis memuru olaya müdahale etmek için bahse konu evin zilini çalıp kapıyı açmalarını istedi. Kapı açıldığı sırada içeriye girmek isteyen bir polis memuru gözü dönen kiracının elindeki pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu.

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YARALI POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ayağından yaralanan polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

INTIHAR

AYNI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

Elindeki pompalı tüfekle direnip teslim olmayan kiracı için bölgeye özel hareket polisi çağırıldı. Müdahaleye hazırlanan polis ekiplerini gören kiracı M.B. evin terasına çıkıp aynı pompalı tüfek ile intihar etti. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

(İHA)

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