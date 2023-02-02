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  4. Ev sahibi, kiracısının kapısını baltayla parçalamıştı! Savunması şaşkına çevirdi

Ev sahibi, kiracısının kapısını baltayla parçalamıştı! Savunması şaşkına çevirdi

02.02.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da 94 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün, Suriyeli kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla parçalamıştı. Mahkeme Akgün'e, 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Akgün hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Akgün, ilk duruşmadaki savunmasında, "Yandaki dairenin kiracısı çıktığı için, evin tadilatını yapmaya gitmiştim. Balta bu yüzden elimdeydi. Kapı 15 bin lira değerindedir, ben malıma neden zarar vereyim" demişti. İşte detaylar...

Ev sahibi, kiracısının kapısını baltayla parçalamıştı! Savunması şaşkına çevirdi

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz sanık Naim Akgün katılmazken, avukatı temsil etti.

OĞLU TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada Naim Akgün'ün oğlu İhsan Akgün tanık olarak dinlendi. İhsan Akgün ifadesinde, söz konusu apartmanda 16 daire olduğunu, babasının daireleri kardeşler arasında paylaştırdığını belirterek, "Evi babam kendisi yaptı. Bize de dörder daire verdi. Bize vermeden önce Suriyelilere kiralamış. O daire de bana düştü. Ancak kirayı vermediği gibi üç kişiye kiraladığımız dairede, 15-20 kişi kalmaya başladılar. Mahalleli şikayette bulundu. Ben icra yoluyla çıkarmaya çalıştım. Sonra belediye onlara ev tahsis edince evi boşalttılar. Babamın evin içine girip girmediğini bilmiyorum. Ama evin içinde hasar yoktu. Sadece kapı kırıktı. Babam 94 yaşındadır. Sinirlenmiş kapılarına gitmiş. Kapıya baltayla vurmuş" dedi.

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AVUKATI: "YAŞI DİKKATE ALINSIN"

Duruşma savcısı, sanık Naim Akgün'ün "Silahla konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı söz verilen sanık avukatı İsrafil Altın, müvekkilinin yaşının dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Yaşı itibarıyla bir anlık öfkeyle davranmıştır. Tahrik hükümlerinin ve hükmün açıklanması geri bırakılmasını talep ederiz" dedi.

CEZA VERİLDİ

Mahkeme, sanık Naim Akgün hakkında 'Silahla konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Naim Akgün'ün, mağdurlar Amina Hasan ve Rahaf Shaham Kabaa'nın kiracı olarak oturdukları evin sahibi olduğu belirtiliyordu. İddianamede 11 Ocak 2022'de kira borcunu ödememeleri nedeniyle, mağdurların oturduğu eve elinde baltayla giren sanığın kapıyı kırarak içeri girdiği ve dairenin kapılarına ve camlarına zarar verdiği anlatıldı. Mağdurlardan Hasan'ın şikayetinden vazgeçtiği ancak, Kabaa'nın şikayetinin devam ettiği anlatılan iddianamede, sanığın ifadesinde suçunu kabul ettiği kaydedildi. Sanığın elindeki baltanın silah sayıldığı belirtilen iddianamede, 'Silahla konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi cezası istendi. Naim Akgün ve oğlu İhsan Akgün hakkında 'Mala zarar verme' suçundan, İhsan Akgün hakkındaki 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan takipsizlik kararı verildi.

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"MALIMA NEDEN ZARAR VEREYİM" DEMİŞTİ

İlk duruşmaya katılan Naim Akgün savunmasında, "Apartman bana ait, ben bu evi onarıp müştekilere kiraya verdim. Evde 20 kişi kalmaya başladı. Kira da ödemiyorlardı. Kiracılarla uğraşmamak için evimi de oğlum İhsan'a devrettim. İhsan'a kira ödemediklerini öğrendiğimde, evden çıkmalarını söyledim. Olay tarihinde ben zaten yandaki dairenin kiracısı çıktığı için, evin tadilatını yapmaya gitmiştim. Balta bu yüzden elimdeydi. Ben kiracıların kapısını kırıp zarar vermedim. Kapı 15 bin lira değerindedir, ben malıma neden zarar vereyim" demişti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa Kiracı ev sahibi

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