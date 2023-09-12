Ev sahibini bıçakladı, kanlar içinde yere yığılan adamın başında bekledi! Esenler'de kiracı dehşeti

Ev sahibi ile kiracı anlaşmazlıklarının can aldığı son adres İstanbul'un Esenler ilçesi oldu. Tartışma kızışınca kiracı S. D. ev sahibine bıçakla saldırdı. Ev sahibi Serkan Akçiçek kurtarılamadı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

KİRACISINI EVDEN ÇIKARTMAK İSTİYORDU

Olay, Esenler Tuna Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre,

Serkan Akçiçek kiracısı olan S. D. ile bir süredir kira anlaşmazlığı yaşıyordu. Akçiçek, anlaşamadığı S. D.'den çıkmasını istedi.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

İkili arasındaki tartışmada S. D., Serkan Akçiçek'i bıçakladı. Serkan Akçiçek, kanlar içinde yere yığılırken bıçakla yaralayan S. D. isimli kişi de olay yerinde bekledi. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KİRACI MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Akçiçek'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Serkan Akçiçek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Polis ekipleri, tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.

(DHA)

