Ev sahipleri dikkat: Kira fiyatları değiştirilebilir! Kritik 10 yıl detayı!

Her kiracı ve ev sahiplerinin bilmesi gereken durumlar bulunuyor. Bunlardan biri de ev sahibinin, kiracıyı çıkarıp çıkaramayacağı konusudur. Eski kiracıların ödedikleri kira miktarının piyasa fiyatlarının altında kalmasıyla, kira bedelinin yeniden belirlenip belirlenemeyeceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
Ev sahipleri, mevcut piyasa koşullarına göre kira bedellerinin yeniden tespit edilmesini talep edebilir. 5 yılı dolduran kira sözleşmeleri için ev sahiplerinin kira bedelinin yeniden belirlenmesini isteyerek kira tespit davası açılabilir. Kira bedeli mahkemece belirlenebilir.
Her beş sene sonunda yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından TÜFE de baz alınarak değerlendirilir. Ancak dava açmak için belli süreler bulunuyor. Bu süre dikkate alındığında, ev sahipleri kira tespit durumunda yasal haklarını kullanabilir.
Türk Borçlar Kanunu' madde 350'de ev sahibinin kiracıyı çıkartabilmesi için gerekli olan durumlar yer alıyor.
MADDE: Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,
10 yılın sonunda ev sahibi kiracıyı yasal olarak çıkarabilir. Bunun için sözleşmenin bitiminden 3 ay evvel kiracıya bilgi vermek gerekir.