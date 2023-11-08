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    4. Ev sahipleri, kira anlaşmazlığında kiracının köpeğini çaldıklarını itiraf etti! Köpek 1 yıldır hâlâ kayıp... Kimse nerede olduğunu bilemiyor

    Ev sahipleri, kira anlaşmazlığında kiracının köpeğini çaldıklarını itiraf etti! Köpek 1 yıldır hâlâ kayıp... Kimse nerede olduğunu bilemiyor

    08.11.2023 15:12 | Son Güncelleme:
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    Kira anlaşmazlığının ardından kiracı ve ev sahipleri arasında sinirler gerildi. Kira konusunda anlaşmayan taraflardan ev sahipleri kiracılarının köpeğini çalarak intikam almak istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde devam eden kira husumetinde köpeğin 1 yıldır kayıp olduğu belirtildi. Ev sahiplerinin herhangi bir ceza almadıkları da ifade edildi.

    2022 yılında 64 yaşındaki Susan Haas ve 62 yaşındaki kız kardeşi Sarah Engeseth, mülk üzerinde kira anlaşmazlığı yaşadıkları kiracılarının köpeğini kaçırarak bir barınağa götürdü. Kiracıları Linnea Sandlin'in Simon adındaki köpeğinin mülklerine izinsiz bir şekilde girdiğini ifade eden ev sahipleri mahkemedeki ifadelerinde kendilerini savundu.

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    Devam eden mahkeme sürecinde kız kardeşlerin hapis cezası yerine savunma anlaşmasının bir parçası olarak Dane İlçe Hakimi Ellen Berz tarafından ilk suçlu programına katılmaları emredildi.

    "ONU ÇOK ÖZLÜYORUM"

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    WKOW'a göre Sandlin, Dane İlçe mahkemesinde yaptığı açıklamasında, "Köpeğim 1 yıldır kayıp. O benim çocuğum gibiydi. Onu çok özlüyorum ve seviyorum. Onun yeri asla değiştirilemez. Onlara verilen cezanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Daha büyük bir şekilde cezalandırılmaları gerekiyordu" dedi.

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    Amerika Kiracı ev sahibi

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