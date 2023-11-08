Ev sahipleri, kira anlaşmazlığında kiracının köpeğini çaldıklarını itiraf etti! Köpek 1 yıldır hâlâ kayıp... Kimse nerede olduğunu bilemiyor

2022 yılında 64 yaşındaki Susan Haas ve 62 yaşındaki kız kardeşi Sarah Engeseth, mülk üzerinde kira anlaşmazlığı yaşadıkları kiracılarının köpeğini kaçırarak bir barınağa götürdü. Kiracıları Linnea Sandlin'in Simon adındaki köpeğinin mülklerine izinsiz bir şekilde girdiğini ifade eden ev sahipleri mahkemedeki ifadelerinde kendilerini savundu.

Devam eden mahkeme sürecinde kız kardeşlerin hapis cezası yerine savunma anlaşmasının bir parçası olarak Dane İlçe Hakimi Ellen Berz tarafından ilk suçlu programına katılmaları emredildi.

"ONU ÇOK ÖZLÜYORUM"

WKOW'a göre Sandlin, Dane İlçe mahkemesinde yaptığı açıklamasında, "Köpeğim 1 yıldır kayıp. O benim çocuğum gibiydi. Onu çok özlüyorum ve seviyorum. Onun yeri asla değiştirilemez. Onlara verilen cezanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Daha büyük bir şekilde cezalandırılmaları gerekiyordu" dedi.