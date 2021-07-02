Evcil hayvanlarınız için mutlaka incelemeniz gereken mama, bakım ve oyuncak önerileri

Evcil hayvan beslemek için yapılması gereken ilk şey onlara iyi bir bakım sağlamak olsa da onların davranışlarını gözlemleyip onları anlamak da çok önemli. Peki, can dostlarımızın yaşam kalitelerini arttıracak nitelikte bakım ürünlerine daha uygun fiyatlara ulaşmaya ne dersiniz? Evcil hayvanlarınız için gerekli olan birbirinden kaliteli mamalara, bakım ürünlerine ve oyuncaklara Amazon farkıyla ulaşmanız artık çok daha kolay. Sizler için bu ürünleri inceledik...

1- Küçük dostlarınız Purina ProPlan Sterilised’e bayılacak

Kedileriniz için en iyi kuru mamalardan biri olan Purina Pro Plan Sterilised Cat Tavuklu Hindili Kuru Mama yaklaşık olarak 1,5 kilogram. Bu mama yetişkin kediler için uygundur. Amazon indirimleri sayesinde fiyatı çok makul hale gelen bu kedi mamasını sokaktaki dostlarımız için de alabilirsiniz. Somonlu ve ton balıklı, tavuklu ve hindili, tavuklu ve pirinçli gibi çok fazla çeşiti de mevcut.

2- Kediler bu çıtırtıya bitiyor!

Kuru mama seven dostlarınızın çok beğeneceği bir mama. Ambalajının çıtçıtlı olması sayesinde ilk günkü tazeliğini korur. 300 gram olan bu mamanın tavuklu, ton balıklı, sığırlı ve güveç tavuklu gibi çeşitleri mevcuttur. 85 gramdan 14 kiloya kadar birçok boyutu da var.

3- Kalsiyum, sodyum ve demir bakımından zengin bu mama, yetişkin köpekler için bire bir

İçerisinde kalsiyum, sodyum ve demir gibi mineraller bulunan Trendline Yetişkin Köpek Maması doğal içerikli bir mama olduğu için köpeğinize oldukça faydalıdır. Sığır etinden oluşan ve 15 kilogram ağırlığında olan bu mama büyük köpekler için oldukça uygundur. Amazon’da indirimli ve kargo bedava imkanından faydalanarak satın alabilirsiniz.

4- Trixie kedi ve köpek bakım tarağı

Taranmayı seven dostlarımızın beğenisini kazanan yumuşak başlıklı ve masaj hissi veren Trixie köpek ve kedi bakım tarağı, uzun, kısa, kıvırcık veya düz tüylerin hepsinde kullanıma uygundur.

5- Küçük dostlarımız için göz, kulak ve ağız bakım solüsyonu

Crystalin göz, kulak ve ağız bakım solüsyonu, her türlü yaranın tedavisinde ve ölü dokuların temizlenmesi için kullanabilirsiniz.

6- Purele Eccopet ekonomik pet bakım şampuanı

Küçük dostlarımızın yazın ferahlaması için ve beden temizliği için Purele Eccopet Şampuanı, kedi ve köpeklerin tüylerinin parlak olmasını sağlar.

7- Küçük dostlarınız bu oyuncağın peşinden ayrılmayacak

Oyun oynamak köpeklerin sağlığı açısından oldukça önemli. Griffonpet sesli oyuncak top sayesinde sürekli hareket halinde olan köpekleriniz, hiç sıkılmadan eğlenceli vakit geçirecektir.

8- Buffer köpek diş temizleyici ve kaşıyıcı

Köpeğiniz huysuz davranıyorsa bunun iki sebebi vardır: İlk sebep oyun oynamak istiyor olabilir yada dişleri kaşınıyordur. Bu oyuncak sayesinde dostlarınız diş kaşıntısı sorunundan tamamen kurtulacak.

9- Masaj özelliği bulunan Catit Play kedi oyuncağı

Bu oyuncak sayesinde kedinizin eğlenceli vakitler geçirmesini sağlayabilirsiniz. Dostlarınız topla oynarken platform üzerinde bulunan çoklu masaj tarakları yardımıyla oldukça rahatlar.

10- Eastland kedi tırmalama tahtası

Her yaş için uygun olan bu tırmalama tahtası hasırdan oluşan yapısıyla kedilerin tırmalamaktan keyif alacağı bir ürün. Ayrıca oyuncu kediler için düşünülen top, dostlarınızı saatlerce meşgul edecektir.



