Evde müzik yapabilmek için aradınız her şey burada!

Evde müzik yapabilmek için belirli ekipmanlara sahip olmak gerekir. Fakat her ekipman sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak özellikte değildir. Doğru ekipman seçimiyle ulaşmak istediğiniz hedefe daha kolay ulaşabilirsiniz. Stüdyo ekipmanları için çok fazla para harcamanıza gerek yok. İhtiyaçlarınızı tümüyle karşılayacak stüdyo ekipmanlarını sizler için bir araya getirdik.

1- Temiz bir ses için kaliteli mikrofon şart

Evde müzik yapmak denilince akla ilk mikrofonlar gelir. Mikrofonunuz ne kadar kaliteliyse sesler o kadar canlı ve tiz olur. Bir mikrofondan bekleyebileceğiniz her şeyi tümüyle karşılayan Rode mikrofon ile daha net kayıtlar alabilirsiniz.

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2- Mikrofonu nasıl konumlandıracağınızı dert etmeyin

Temiz bir ses elde edebilmek için mikrofonun konumu oldukça önemlidir. Mikrofon ile aranızdaki mesafeyi korumalı ve seste bozulma olmaması için mikrofonun sabit bir şekilde kalması gerekir. 360 derece dönen başlığı ve sessiz yapısıyla mikrofon tutucu stüdyonuzun vazgeçilmezi olacak.

Mikrofon tutucuyu BURADAN inceleyebilirsiniz.

3- Kusursuz bir ses kalitesi elde edin

Profesyonel anlamda bir kayıt yapacaksanız harici ses kartı olmazsa olmazdır. Kayıt sonrası sesleri işleyerek dijitalleştiren ses kartı, sesleri bilgisayardan dinlenebilir hâle getirerek en doğru sonuca ulaşmanızı sağlıyor.

Ses kartını BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Doğru sesler için öncelik akort

Çaldığınız bir enstrüman varsa gün geçtikçe sesindeki bozulmaları fark etmişsinizdir. Enstrümandan doğru ve uyumlu bir ses alabilmeniz için akort ayarlarının düzenli olarak yapılması gerekir. Midex elektronik akort cihazı ile enstrümanınızın akort ayarını yapıp daha doğru bir ses alabilirsiniz.

Midex akort cihazını BURADAN inceleyebilirsiniz.

5- Enstrümanlar arasında kaybolmayın

Özellikle müziğe yeni başlıyorsanız, yüzlerce enstrüman arasında kararsız kalmış olabilirsiniz. Genellikle müziğe yeni başlayanların tercih ettiği ilk enstrüman gitarlardır. Şık tasarımı ile keyifli dakikalarınıza eşlik edecek Midex gitar, tamamen hazır set olarak sizlere geliyor.

Midex gitarı BURADAN inceleyebilirsiniz.

6- Mikrofonunuzu gereksiz seslerde koruyun

En düşük desibeldeki sesler bile mikrofonunuzda çok yüksek seviyelerde duyulur. Basit bir rüzgar sesi bile müziğinizi mahvedebilir. Rode rüzgar koruması ile daha kusursuz sesler elde edebilirsiniz.

Rode rüzgar korumasını BURADAN inceleyebilirsiniz.

7- Sesler artık daha güçlü

Kaynak tarafından üretilen sesin voltajı 1 ile 5 volt arasında olduğundan bu voltaj hoparlörden yüksek ses alabilmek için yeterli değildir. Hepa Merz anfi ile ses, hoparlöre ulaşana kadar kuvvetleniyor. Anfide; müziği alta alma, usb ve sd kart okuma, bas kontrolü gibi işlerinizi kolaylaştıracak birçok özellik bulunuyor.

Hepa Merz anfiyi BURADAN inceleyebilirsiniz.

8- Daha gerçekçi ve net bir ses için

Yüksek seslerde titreyen hoparlör, ses kayıt sırasında sesinizin normalden daha farklı duyulmasına sebep olabilir. Ses yalıtım pedleri ile hoparlördeki ses bozulmalarını büyük ölçüde azaltın.

IKAYAS ses yalıtım pedlerini BURADAN inceleyebilirsiniz.

9- Küçük kompakt bir mikrofon

Size beklenenden daha fazlasını verecek olan Shure mikrofon, özellikleri ile sizleri şaşırtacak. Boyutu ile sizlere kolay bir kullanım imkanı sunan ürüne Amazon Prime ayrıcalıklarıyla sahip olabilirsiniz.

SHURE mikrofonu BURADAN inceleyebilirsiniz.

10- Jack girişlerini uyumlu hale getirin

3.5 mm ölçülerindeki jack, amfideki jack girişlerine uyumlu olmayabilir. 3.5 mm jackleri uyumlu hâle getiren jack dönüştürücü, daha büyük sokete sahip cihazları kullanabilmenize olanak sağlıyor.

Rode jack dönüştürücüyü BURADAN inceleyebilirsiniz.

